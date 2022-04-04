«Талибан» запретил выращивание опийного мака в Афганистане. Об сообщил представитель движения Билал Карими со ссылкой на распоряжение верховного лидера Исламского Эмирата Афганистан Хайбатуллы Ахундзады.

«Все афганцы отныне проинформированы о строжайшем запрете на выращивание мака», — сказано в распоряжении. Если урожай обнаружат, его уничтожат, а нарушителям грозит наказание по законам шариата.

Также документом запрещены использование, транспортировка, торговля, экспорт и импорт всех видом наркотиков и содержащих их таблеток или алкоголя. Под запрет попали все существующие на территории страны лаборатории по производству наркотиков.

Афганистан — один из мировых лидеров по производству опиумного мака. Талибы пришли к власти в стране в августе 2021 года. После прихода к власти «Талибан» обещал, что сделает страну «свободной от наркотиков».

По данным Всемирного банка, незаконная торговля опиумом по-прежнему занимает центральное место в афганской экономике. В опиумной экономике занято до 119 тысяч афганцев, а доход, полученный от внутреннего потребления, производства и экспорта опиатов, оценивался в размере от 1,2 млрд до 2,1 млрд долларов в 2019 году (от 7% до 11% ВВП).

Согласно Всемирному докладу о наркотиках Управления ООН, площади культивирования опийного мака в 2020 году увеличилось на 24% по сравнению с предыдущим годом и достигнув 295 тысяч га. Это увеличение явилось главным образом результатом увеличения посевов опийного мака на 37% в Афганистане — с 163 тысяч до 224 тысяч га площадей.