Комитет по конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана проводит изучение для регулирования отношений между крупными торговыми сетями и поставщиками продовольствия, в том числе муки, масла, мяса, молока, сахара и других продуктов.

К участию приглашаются местные производители, которые столкнулись с отказом в поставке продукции в торговых сетях:

необоснованный отказ в заключении договора при наличии возможности оказания услуг;

одностороннее влияние на ценообразование товаров поставщиков;

установление условия об отказе заключения договора с другими крупными торговыми сетями или согласие на заключение договора с этим условием;

предъявление необоснованных требований к поставщикам при заключении договора, в том числе принудительное принятие условия выплаты бонуса (ретро-бонуса) за продажу товара и (или) дополнительной оплаты за его размещение в местах, хорошо видимых потребителям на прилавке;

установление дискриминационных условий продажи или покупки товаров, включая введение разных сроков оплаты одного и того же товара;

несоблюдение условий оплаты продукции;

создание неравных условий по отношению к отечественным и импортным товарам и другие аналогичные обстоятельства.

«Вы можете участвовать в опросах Комитета по конкуренции вместе с предложениями и обращениями, если у вас имеются проблемы, связанные с вышеуказанными ситуациями и обеспечением равной конкуренции на рынке», — говорится в сообщении.

Жалобы и предложения можно оставить через сайт комитета или номер 1159.

Президент на совещании 9 ноября указал на отсутствие равных условий для местных производителей в крупных торговых сетях, проблемы получения от ритейлеров денег за товар, большое количество жалоб со стороны населения на качество и цену продукции. Шавкат Мирзиёев тогда поручил изучить вопрос соответствия Шахруха Шарахметова должности главы Комитета по конкуренции.

В июле 2019 года исследовательский институт правовой политики при Министерстве юстиции разрабатывал проекты документов для защиты поставщиков от «дискриминационных условий», которые создают для них крупные ритейлеры.

Вопрос дискриминационных условий оплаты за поставленный товар со стороны некоторых торговых сетей обсуждался на встрече предпринимателей в Торгово-промышленной палате в конце июня того года. Тогда представитель Bio-Sut заявил, что отсрочка платежей поставщикам в супермаркетах составляет минимум 90 дней, а иногда до 9 месяцев. Он предлагал снизить просроченную дебиторскую задолженность до 30 дней.