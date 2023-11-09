Шахрух Шатургунович Шарахметов может быть освобождён от должности председателя Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 9 ноября поручил изучить вопрос соответствия им должности, которую занимает с марта 2021 года.

На совещании отмечалось, что отсутствие равных условий для местных производителей в крупных торговых сетях, проблемы получения от торговых сетей денег за товар, большое количество жалоб со стороны населения на качество и цену продукции свидетельствуют «о серьёзных недостатках в деятельности Комитета по конкуренции».

На совещании в том числе обсуждался вопрос поддержки производителей молока. Правительству поручено отменить ограничение на экспорт сливочного масла, разработать меры государственной поддержки предприятий по производству и переработке молока.

Глава государство подчеркнул, что необходимо ввести практику раздельной маркировки продукции, произведённой из сухого и натурального молока, которая реализуется в крупных розничных сетях, а также организовать передвижные мясомолочные пункты.