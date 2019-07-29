Исследовательский институт правовой политики при Министерстве юстиции Узбекистана разрабатывает проекты нормативно-правовых актов, направленных на защиту поставщиков торговых сетей от «дискриминационных условий договоров». Об этом говорится в статье сотрудников института Аъзама Мадаминова и Хусаина Раджапова.

По мнению экспертов, сегодня на рынке продажи продовольственных товаров «наметилась устойчивая тенденция расширения влияния торговых сетей». «Всего за два года количество торговых точек только одной торговой сети увеличилось почти в три раза. Конечно, в этом нет ничего плохого, наоборот, каждая новая торговая точка — это новые рабочие места. Вместе с тем существуют некоторые проблемные вопросы, связанные с деятельностью крупных торговых сетей, на которые следует обратить внимание», — отмечается в статье.

Торговые сети в силу присущего им эффекта масштаба, считают эксперты, могут оказывать влияние на состояние конкуренции на рынке розничной торговли.

«Появление торговой сети влияет на местные небольшие магазины, и нередко они сначала снижают цены на товары, а потом и вовсе прекращают свою деятельность. Вследствие этого круг сбыта продукции для поставщиков сужается, что ставит их в зависимое положение от торговых сетей», — говорится в статье.

Такая ситуация позволяет торговой сети навязывать поставщикам «дискриминационные и невыгодные условия договора». В качестве дискриминационных условий авторы статьи приводят различные условия договоров для поставщиков одного вида продукции (разные сроки оплаты товара, разный размер штрафных санкций за однородные нарушения условий договора поставки, разный размер вознаграждения).

«Невыгодные условия могут выражаться в запрете на заключение договоров поставки товаров с другими торговыми сетями, требовании у поставщиков сведений о заключаемых договорах с другими торговыми объектами, принуждении к снижению цены товара до уровня, невыгодного поставщику (производителю), навязывании условий договора о возврате хозяйствующему субъекту нереализованной продукции, необоснованной задержке платежа», — отмечают эксперты.

К недобросовестной практике в отношении поставщиков эксперты также относят непредоставление поставщику четких и однозначных критериев отбора и существенных условий договора поставки, необоснованный отказ от рассмотрения коммерческих предложений поставщиков, требование внести плату за право поставки.

Вопрос дискриминационных условий оплаты за поставленный товар со стороны некоторых торговых сетей обсуждался на встрече предпринимателей в Торгово-промышленной палате в конце июня. Тогда представитель Bio-Sut заявил, что отсрочка платежей поставщикам в супермаркетах составляет минимум 90 дней. «Все супермаркеты платят деньги несвоевременно. И korzinka, и Makro. Держат деньги более 3 месяцев, иногда до 9 месяцев. Мы предлагаем снизить просроченную дебиторскую задолженность до 30 дней», — сказал он.

Руководитель сети супермаркетов korzinka.uz Зафар Хашимов ответил на эти обвинения на своей Facebook-странице. «Все вопросы, связанные с оплатой, регулируются в соответствии с законодательством и договорами поставки. Стороны обсуждают эти условия и подписывают договор. Зачем жаловаться государству и просить снизить срок оплаты, если сам принял и подписал договор с этим сроком?», — написал он.

Такая позиция торговой сети, считают в институте правовой политики, подтверждает, что «есть серьезная проблема во взаимоотношениях между торговыми объектами, имеющими превосходное положение, и их поставщиками». «И государство должно принять меры», — отмечается в статье.

Сейчас, как отмечают авторы со ссылкой на данные Госкомконкуренции, ни одна торговая сеть в Узбекистане не входит в категорию хозяйствующих субъектов с доминирующим положением. Это исключает привлечение ритейлеров к ответственности за установление дискриминационных и невыгодных условий.

В качество примера государственного регулирования этого вопроса эксперты привели опыт Германии, Южной Кореи, Австрии, Франции, Словакии, России и Казахстана. В некоторых из этих стран такие правила установлены непосредственно в антимонопольном законодательстве, в других — отраслевыми законами.

По мнению экспертов, Узбекистану тоже необходимо принять нормативно-правовые акты, по которым ритейлерам будет запрещено создание дискриминационных и невыгодных условий работы поставщикам, а за нарушение не доминирующими хозсубъектами антимонопольных требований в сфере торговли будет установлена ответственность.