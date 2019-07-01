26 июня в Торгово-промышленной палате Узбекистана (ТПП) прошла встреча предпринимателей, на которой обсуждались эффективность решений, касающихся внешнеторговой сферы, а также влияние действующей системы таможенно-тарифного регулирования на местный бизнес.

В собрании участвовали представители компаний, работающих в сфере производства молочной, масложировой, сырной, кондитерской, текстильной продукции, колбасных изделий, грузоподъемной техники, мебели и других.

Постановлением президента от 29 июня 2018 года (ПП-3818) на 72% из 11300 импортируемых товаров была установлена нулевая ставка таможенной пошлины. Изменения должны были вступить в силу с 1 января 2019 года, но за несколько дней вышло другое постановление, которым отменено обнуление ставок на ввоз около 150 товарных позиций.

Встречу открыл председатель ТПП Адхам Икрамов. Говоря о свободной торговле и протекционизме, он заявил, что долгосрочная политика государства должна идти к свободной торговле, и что протекционизм — это временная мера.

«Это неоспоримый факт. Но в короткий промежуток времени в два-три года, когда наши предприниматели станут сильными и развитыми, тогда можем открыть границы. Налоговое администрирование должно прийти в порядок и не давить 20-процентным НДС 35 тысяч предпринимателей. К тому времени мы должны иметь хороший класс внутреннего производства», — сказал он.

Глава ТПП подверг критике отраслевые ассоциации предприятий, пытающиеся получить льготы. «Если в Министерстве экономики и промышленности 10 человек будут регулировать текстильную отрасль и быть мостиком между государством [и предпринимателем], а ассоциация будет независимой, тогда у нас будет нормальное взаимодействие. А не тогда, когда любая ассоциация пытается получить преференции», — заявил Адхам Икрамов.

Председатель ТПП признал, что фритредерство (свободная торговля) позволяет насытить рынок дешевыми и качественными товарами, но от этого пока страдает местный бизнес.

«Четыре пары китайских носков стоят 1 доллар. К нам приходят предприниматели и говорят, что не могут сделать четыре пары, там столько хлопка нет. Но у Китая в резерве 23 млн тонн хлопка, он что хочет, то и сделает с нашими 1,2 млн тонн хлопка, которые мы производим из 3 млн тонн хлопка-сырца. У нас 1600 членов ассоциации „Узтекстильпром“ и 7000 людей, которые работают. Они только развились, начали заниматься экспортом пять лет назад еле-еле», — отметил он.

«Протекционизм — это не долгосрочная мера защиты отечественного производителя, — продолжил глава ТПП. — Но в условиях того, когда мы всего лишь два года назад открылись рынку, мы должны принимать какие-то меры защиты внутреннего производителя. Это не мой посыл, это не моя научная теория. Сокращение национального производства и уменьшение занятости населения — вот свободная торговля, это факт, который признается всеми. Это уменьшение налоговых сборов. Это рост зависимости страны от иностранных товаров и в конечном итоге повышение цен на иностранные товары. Это не мои слайды „Свободная торговля и протекционизм“».

Адхам Икрамов заявил, что на сегодняшний день нужны таможенные барьеры. «Если бы мы 15 лет назад занялись тем, что сейчас 2 года делает руководитель нашей страны, мы бы свободно могли говорить, что Узбекистан готов конкурировать с большим рынком ЕврАзЭС, Китаем, Турцией. Но на сегодняшний день нам нужны таможенные барьеры, которые защитят отечественного производителя. Надолго или нет? Никогда протекционистская мера не бывает долгосрочной, это временная мера».





Председатель палаты рассказал, какие новые тарифы предлагает Совет по тарифному и нетарифному регулированию при Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

Ставку акцизного налога предлагается увеличить (список пока не утвержден):

на молоко и сливки — с 0% до 2%;

на женские гигиенические средства, детские пеленки и подгузники — с 10% до 20%;

на пахту, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки — с 5% до 15−20%;

на молочную сыворотку, сгущенную или несгущенную — с 0% до 2%;

на сыры и творог — с 0% до 2%;

на колбасы и аналогичные продукты из мяса — с 10% до 15%;

и на ряд других товаров.

Заместитель председателя ТПП Фариз Усманов рассказал, что на рынке подгузников и средств гигиены 20% доли имеют местные производители и 80% — иностранные.

Адхам Икрамов зачитал письмо компании Navruz, производителя детских подгузников Kippers, которая сетует на конкуренцию с зарубежными компаниями.

«С учетом импорта продукции таких именитых торговых марок, как Pampers, Libero, Huggies через страны СНГ не оплачивается установленная импортная пошлина, установленная в размере 10%, что приводит к снижению объемов торговли отечественного производителя. В этой связи предлагается ввести акцизную пошлину в 10−15% от таможенной стоимости импортируемых товаров», — говорится в письме.

Отечественный производитель обойного клея пожаловался, что имея высококачественную продукцию, сталкивается с перенасыщением рынка иностранными брендами. Компания предложила установить акцизную ставку в 15% на продукты, пригодные для использования в качестве клея.

Полиграфическое предприятие Polifleks сообщило, что потеряло 50% объемов производства из-за того, что British American Tabacco (BAT) начала закупать упаковки в России. Представитель Polifleks заявил, что компания работала с BAT на протяжении пяти лет.

«Теперь не получается, потому что самая большая фабрика России предлагает на 30% дешевле продукцию, потому что у них нет акциза, сырье дешевле, доставка дешевле на 50%», — сказал он.





Адхам Икрамов отметил, что если за прошлый год было создано 850 предприятий, то в этом году — уже 2500. «Эти иностранные компании прибыли сюда по двум причинам: не конкурировать с импортом, они приехали насыщать 33-миллионный рынок, зная, что в 2050 году у нас будет 50 миллионов. Зная, что у нас есть соседние страны, которые не выпускают эту продукцию, чтобы иметь возможность [экспортировать] через зону свободной торговли и соседские отношения, имея в виду Афганистан», — считает он.

Глава ТПП подчеркнул, что нельзя рассматривать вопрос таможенно-тарифного регулирования без таможенного администрирования и квотирования. «А квотирование сейчас мы реально не сможем сделать. Мы не можем сказать, что мы сделали бы иранской плитки столько тысяч квадратов за шесть месяцев. Только-только на ноги встает наш бизнес», — сказал он.

Боль предпринимателей

Руководитель совместного предприятия Bio-Sut Мухамаджон Арипов заявил, что молочные компании могут заменить импортную продукцию узбекскими аналогами.

«Продукция должна быть распродана за 3−5−10 дней, прибыль должны получить сразу. А мы привозим йогурт со сроком годности 3−6 месяцев, рекламируем и кормим им своих детей. В нем ничего нет: ни бактерий, ни микрофлоры, все там мертво. Мы можем и такие йогурты [выпускать], мы все можем. Наше производство работает только на 30%. Я поставлю на столы узбекистанцев то, что производится в Италии. Но у нас нет такого, чтобы продали и провели оплату вовремя. Мы должны вывести из головы торговцев „импортоманию“. Если этикетка красивая, это не значит, что внутри тоже красиво. Узбеки, в первую очередь, должны верить своей продукции. Должна быть вера», — считает он.





Представитель Bio-Sut предложил увеличить акцизную пошлину на импорт молочной продукции не на 2%, а на 5%.

«Таможенный союз ничего не пропускает из Узбекистана — ни мясную, ни молочную продукцию. У нашей ветеринарной службы нет сил и охвата. Поэтому при получении сертификата происхождения мы не можем выполнить их требования и войти на рынок. Своим регламентом они защитили себя», — отметил Мухамаджон Арипов.

Адхам Икрамов спросил, не поднимут ли цены местные предприятия после повышения пошлин. Мухамаджон Арипов сказал, что тогда для молочной продукции нужно снизить НДС до 10%.

Глава ТПП рассказал, что во время общения с вице-премьером, министром финансов Джамшидом Кучкаровым предложил ему дать посыл рынку, что по итогам 2019 года страна хочет пойти на снижение НДС.

««Снизьте до 16−18%». Он говорит: «Адхам ака, у нас столько задач ставится по дорогам, по больницам, по детским садам. Я ему говорю: «Сделайте посыл». Все равно с казахами мы не сравнимся. Вся наша продукция дважды экспортируется по вагонам на российский рынок, переделываются накладные. Сначала идет узбекский экспорт, а потом казахский», — сказал руководитель палаты.

Производители против торговцев

Представитель Bio-Sut заявил, что отсрочка платежей поставщикам в супермаркетах составляет минимум 90 дней. «Все супермаркеты платят деньги несвоевременно. И korzinka, и Makro. Держат деньги более 3 месяцев, иногда до 9 месяцев. Мы предлагаем снизить просроченную дебиторскую задолженность до 30 дней», — сказал он.

Руководитель Samara Yanaf Foods Яхёжон Маматбаев, комментируя этот вопрос, предложил внедрить закон о торговле, как в России, где указаны дифференцированные сроки отсрочки платежей для разных продуктов. Для молочных продуктов, например, срок составляет до 3 дней.

«Для производителей пищевых продуктов 30 дней может быть много, для производителей мебели — 30 дней может быть мало… Не нужно смотреть на отдельные личности. Это закон должен стать единым по всей республике», — сказал он.

Адхам Икрамов со ссылкой на слова руководителя korzinka.uz Зафара Хашимова рассказал, что число супермаркетов этой сети за два года выросло с 22 до 64. «Это тоже очень хорошо», — отметил он.

В ответ руководитель Bio-Sut Мухамаджон Арипов заявил, что нужно сначала развивать промышленную базу и обвинил торговые сети в использовании чужих оборотных средств.

«Эта торговля увеличивается за наши деньги, за наши оборотные средства. Оборотные средства должны быть и у торговцев, и у производителей. Он съедает долю производства, снижает капиталовложения. Нужно расширять базовые предприятие, которые занимаются производством, тогда будут рабочие места и квалифицированные специалисты. Раньше, при СССР, за использование чужих оборотных средств взыскивалось 2%», — сказал предприниматель.

Сырье и логистика





Фахриддин Абдугаффаров из Ассоциации кондитеров коснулся двух главных проблем: сырья и логистики. По его словам, нужно установить нулевую ставку на сырье, которое отсутствует в Узбекистане.

«По любому сырью все равно работают 4−5 человек, будет НДС. Нужно продумать логистику. Пусть завозят сырье по нулевой ставке, можно даже с минусом», — заявил он.

Бизнесмен предостерег правительство касательно вступления во Всемирную торговую организацию и возможных последствиях.

«Вступление в ВТО не должно быть для нас самоцелью. Это не мода. Не нужно нам. 10−15 лет может прожить без этой организации. После вступления в ВТО и открытия границ, если кондитерская фабрика во Владимирской области России (Ferrero) один месяц будет продавать с демпингом, она убьет наших кондитеров. Нужно защищать рынок. Мы не согласны с позицией Зафара Хашимова, так как они будут завозить для своей выгоды. Идет лоббирование», — считает он.

Фахриддин Абдугаффаров заявил, что любители импортной продукции способны оплатить товар по более дорогой цене.

«Пусть привозят. Если любитель импорта, то он может заплатить немного дорогую цену, его доходы позволяют. Но есть обычный народ, мы сможем покрыть потребности. Если будет качественный какао, мы тоже можем выпускать качественный шоколад. Пока этого нет», — сказал он.

Проблемы с сырьем 2.0





Обиджон Соатов из ассоциации «Узёгмойсаноат» заявил, что у предприятий сферы достаточно производственных мощностей, но существует дефицит сырья.

«У нас тоже дефицит сырья, мы тоже импортируем. В 2017 году акцизный налог [на импортное растительное масло] составлял 20%, но не менее 32 центов за 1 литр. Сейчас — 0%. Мы предлагаем вернуть прежние ставки», — попросил он.

Постановлением президента (ПП-4118) предприятия «Узёгмойсаноат» до 2021 года освобождены от таможенных платежей за завозимые по импорту объемы масличного сырья, а также от НДС в части объемов, произведенных на основе импортного масличного сырья. Но из-за нулевого акцизного налога местные производители защищены недостаточно сильно, сказал Обиждон Соатов.

«Мы изучили международный опыт протекционизма. В Индии на импорт готового растительного масла установлена пошлина в 15−20%, то же самое в Турции, в ОАЭ. Для поддержки внутренних производителей. Наше предложение: оставить льготы по НДС для производителей масла», — отметил он.

Фахриддин Абдугаффаров из Ассоциации кондитеров выступил против такого предложения. Он считает, что льготы должны получать или все, или никто. Адхам Икрамов также не согласился с введением льгот.

«Нельзя опять делать льготы, все бегают за льготами. Почему „Узчармсаноат“ понес справедливую критику? Потому что у них во всех фразах написано „для членов ассоциации“. Это значит, что ассоциация не может объединить… Предпринимателей нужно обучать, чтобы они стремились к чему-то. Когда он на льготе сидит, он уже расслабляется на ту часть, на которой у него льгота. Получается, что он уже за инновационными технологиями не гоняется», — сказал глава ТПП.

Предприниматель предприятия «Узбекозиковкатхолдинга» сообщил, в Узбекистане зарегистрировано 1065 кондитерских предприятий, но из них не работают 667. Одной из причин он назвал дороговизну сырья. По его словам, купить муку на бирже по установленной цене практически невозможно.

«Мука, которая выставляется якобы по 1400 сумов на бирже, фактически попадает к предпринимателю по 2050—2100 сумов. Как малое предприятие, имея 5−6 рабочих, может купить эту муку, если за эту же цену фактически, за наличку он может купить на рынку казахскую муку первого сорта? Получается, что мы сами поощряем теневой оборот», — сказал он.





Еще один предприниматель предложил предоставить право посредническим компаниям выдавать сертификаты происхождения товаров. По его мнению, это подстегнет экспорт.

«Производитель не успеет уделить внимание и качеству продукции, и ее продаже. Пример Китая: я — посредническая компания, покупаю товар у вас — производителя, я беру внутренний договор между нами и показывают Торгово-промышленной палате, которая выдает сертификат происхождения на мое имя. Все, теперь я составляю договор с иностранной компанией — первой стороны не видно. Сейчас получается трехсторонний договор. Весь экспорт Китая делают торговые компании. Производители не могут продавать, они должны следить за качеством. Также нужно дать льготы торговым компаниям», — сказал он.

Неравные условия





Акмаль Каримов, учредитель компании Krantas Group, выпускающей спецтехнику, рассказал о неравных условиях для местных и зарубежных производителей.

«Мы производим бортовые машины, бензовозы, автоцистерны в Узбекистане и платим все налоги. У тех, кто завозит технику, налогов ноль. Когда мы импортируем запчасти и комплектующие, то у них есть и пошлины, и акцизы, и НДС само собой», — рассказал он.

Предприниматель заявил, что льгот по НДС ни у кого быть не должно. «Государственные холдинги — SamAvto, MAN — не платят НДС. Но я строю оборудование и покупаю машины у них. Например, покупаю шасси на 400 млн и ставлю кузов на 400 млн сумов. Цена, по которой я продаю, не доходит 800 млн сумов. За их машину стоимостью 400 млн я плачу НДС в 80 млн сумов. Если есть НДС, то он должен быть для всех. Вопрос другой — ставку надо снижать», — подчеркнул предприниматель.

Говоря о тарифном регулирование, представитель Krantas заявил, что нужно вернуть модель Классификатор отраслей народного хозяйства (ОКОНХ). С 1 января 2017 года вместо него введен Общегосударственный классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД).

«У производителя и торговых компаний свои коды (при импорте товара указывается, для собственных нужд или для оптовой торговли — ред.). Например, торговая компания хочет импортировать сахар и продать korzinka.uz. Если есть акциз, пошлина, НДС, то пусть платит. Если товар ввозит производитель, то пусть платит только НДС, не нужно пошлин и акцизов. Почему? Это мешает и экспорту. Если мы будем экспортировать технику или же молочный комбинат свою продукцию, при этом если за сырье были уплачены акциз и пошлины, то по ним нет возврата, только по НДС. Это значит, что цены вырастут», — считает Акмаль Каримов.

При этом представитель Krantas отметил, что акцизы совсем убирать нельзя. «Сырье для кого-то может быть готовой продукцией, не нужно забывать про это. Поэтому если сырье завозит завод-изготовитель, то пусть он платит только НДС, а торговые компании — дополнительно акциз и пошлины. Я беру запчасти из Южной Кореи, Турции, Китая — у всех есть пошлины от 5% до 30%, у некоторых — даже акциз», — сказал он.

Акмаль Каримов подчеркнул, что Узбекистан должен обновить свои строительные стандарты.

«За прошлый год и первые три месяца этого года Узбекистан импортировал 800 автокранов. Из них 650 — б/у, старая техника. В нормальной стране есть ресурс техники — 25 лет. После этого срока техника обязательно должна быть сдана в металлолом, ее нельзя использовать. Что делают россияне? Покупает технику, пользуются 20 лет, через 2 года списывают. Приходит узбек, покупает старый кран за 30 тысяч долларов, когда новый стоит 130 тысяч долларов. Завозит в страну, платит НДС 20% и все. Проблема стандартов Узбекистана в том, что до сих пор нет лимитирования срока эксплуатацию кранов. На рынке Узбекистана срок эксплуатации 15% кранов составляет до 3−4 годов, 85% — 30 лет и более», — сказал он.

Дорогие кредиты и девальвация сума





Руководитель Samara Yanaf Foods Яхёжон Маматбаев объяснил причины дороговизны кредитов и обратился к Центральному банку Узбекистана.

«Есть стоимость денег. Сейчас кредиты выросли до 30%. Это же тоже влияет на себестоимость? Но почему сум не девальвируется? Возьмем ставку рефинансирования Центрального банка в 16%, ставку LIBOR в 3%, разница — 13%. Спустя два года после введения конвертации сум должен был девальвироваться на 26%. Почему этого не происходит? Вот почему выросли [процентные ставки по кредитам]», — утверждает он.

Предприниматель отметил, что после резкой девальвации сума был всплеск экспорта, после Центробанк искусственно удерживал курс сума. «В связи с этим выросла себестоимость на внутреннем рынке. Цены на энергоресурсы росли, но валюту удерживали. Это к тому же оказывает давление на золотовалютные резервы. Центральный банк должен рассмотреть девальвацию сума», — считает он.

Яхёжон Маматбаев, говоря о проблемах масложировой отрасли, подчеркнул, что Узбекистан никогда не сможет конкурировать с Россией.

«Причина проста: Россия выделила субсидии в размере 302 млрд рублей для сельского хозяйства (включая 83 млрд рублей на растениеводство). Поэтому новые миллионеры Forbes пришли из агросектора. Выделяются земли в Приморском крае. „Россельхозбанк“ в первый год платит 50% кредита за предпринимателя. У нас же нет дотаций. Априори наша сельскохозяйственная продукция выйдет дороже», — рассказал бизнесмен.

Предприниматель отметил, что Узбекистан также должен принимать антидемпинговые меры, как другие страны. Заместитель председателя ТПП Фариз Усманов сообщил, что разрабатываются механизмы дотационных субсидий.

Лоббирование повышения таможенных пошлин?





Рустам Ахметов, директор Armatex, производящей трикотажные перчатки, напомнил, что рынок Узбекистана открылся два года назад и местный бизнес еще не готов к резкому снижению тарифов.

«До 5 сентября (либерализации валютного рынка) мы покупали доллар по 10 тысяч сумов. Только ветер подул в нашу сторону, только начали заниматься производством, взяли и обнулили тарифы. Кто лоббировал это? Кто из нас участвовал в обсуждении, когда хотели снизить тарифы? Ни один представитель малого или среднего бизнеса не участвовал в этом. Участвовали korzinka.uz, Akfa, „Узавтопром“ — гиганты, то есть крупный бизнес», — сказал он.

Предприниматель объяснил, почему местные компании продолжают сталкиваться со сложностями в 2019 году.

«В конце декабря по нам ударили с двух сторон: снизили таможенные пошлины и поставили НДС с порогом в 3 млрд сумов. Мой конкурент поставил четыре станка по производству перчаток, он платит единый налог в 4%, а я плачу 20% НДС и 12% налог на прибыль. Как я не перейду в теневую экономику? Вынуждают же. Для текстильной отрасли есть льготы, компании освобождены от всех таможенных пошлин. Но эти льготы — копейки, потому что через три месяца, когда я буду продавать свою продукцию, я должен буду все равно заплатить НДС. Это просто отсрочка, это нельзя списать», — отметил он.

Рустам Ахметов также выступил против позиции руководителя сети korzinka.uz. Зафара Хашимова, который выступает за снижение импортных пошлин.

«Зафар Хашимов думает о своей компании-импортере Balton Trading, которая владеет эксклюзивными правами на импорт продуктов Nestle. Остальные магазины где должны закупаться, если не у них? Это ли не лоббирование?» — задался вопросом он.

Предприниматель заявил, что вложил 3 млн долларов собственных средств для создании компании Armatex и 150 рабочих мест.

«Я вообще не брал кредитов. Почему защищают не меня, а Джорджа из-за границы, или турка, или корейца. Я же не строю Tashkent City с 60% кредитов, выданных узбекскими банками. Сказали, что выпустили евробонды на 1 млрд долларов, положили эти средства в банки, которые выдают льготные кредиты для строительства сити. Объясните, как Сити поможет поднять ВВП? Кто-то в Андижане или Хорезме будет сыт, если в Ташкенте построят Сити? Мы же производители, которые кормят экономику», — заявил он.

Из-за снижения таможенных пошлин и введения НДС Рустаму Ахметову пришлось сократить штат со 150 до 60 человек. «Уволил. Спасибо тому, кто выступил за обнуление тарифных пошлин. ­Работу одного из трех цехов я полностью остановил», — отметил он.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, ввоз в республику трикотажных перчаток по итогам 2016 года в стоимостном выражении составил 491 тысяч долларов, в 2017 году — 301 тысяч долларов, в 2018 году — 172 тысяч долларов.

«Это же показатель того, что идет импортозамещение. Чего вы хотите? Я в 2017 году за свой счет еду в Китай, участвую в выставках, изучаю технологии в течение полугода, завожу технику, запускаю производство. Пошлины снизили до 10%, но это ничего не значит. Потому что при ввозе можно указать любую цену на китайские товары. Экспортный сертификат и сертификат происхождения Китай дает за так. Торгово-промышленная палата пишет любую цену, которую хотят. Себестоимость китайских перчаток 30 центов, у меня тоже 30 центов. Но он платит 10% пошлины в размере 12 центов, 1 цент. Он берет единую ставку налога, максимум платит 7% НДС и продает на Урикзаре. А я плачу 20% НДС», — отметил бизнесмен.

Рустам Ахметов предложил установить таможенные ставки на перчатки в размере не менее 0,5 доллара за пару, чтобы импортеры не занижали инвойсную стоимость и не обходили пошлины.

«Контрабанда на государственном уровне»

Глава Armatex указал еще на две проблемы. Он назвал деятельность компании Baraka Logistic контрабандой на государственном уровне и рассказал о контрабанде в Карасу (Андижанская область).

«Это всем известная компания, которая завозит товары на Абу Сахий. Она завозит по нулевой ставке. Платите деньги только за кубы или килограммы, они завезут любую вещь. Вторая проблема — это Карасу в Андижане. Контрабанда. Нужно еще закрыть лимит на челночную торговлю», — заявил он.

Ветзапрет





Саидорифхон Саидазимов, руководитель Mega Prodex, экспортирующей маргарин и сливочное масло, рассказал о проблемах, связанных с ветеринарными службами других стран.

«Недавно мы пытались экспортировать свою продукцию в Казахстан. Там простым способом запретили импорт товаров из Узбекистана. В 2015 году в российской Туле было обнаружено в узбекской колбасе вирусное заболевание ящур, с тех пор введен запрет на импорт молока, животноводческой продукции, сливочного масла и маргарина. Получить разрешение у ветнадзора никак не получается».

«Еще мы экспортировали маргарин в Кыргызстан, но недавно Таможенный союз принял конвенцию, если Казахстан ставит запрет, то его признают все страны ТС. Они не повышают ставки, ветнадзор обычной бумагой закрывает весь рынок СНГ для узбекского молока, мяса, колбасы, маргарина. Наша продукция в 2−3 раза дешевле, просто они таким образом защищают», — рассказал он.