Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила одиночество серьёзной глобальной угрозой здоровью человека, сообщает The Guardian.

15 ноября ВОЗ учредила международную комиссию, которая займётся изучением влияния социальных связей на здоровье людей. В её состав вошли 11 политиков и активистов. Срок работы комиссии составит три года.

«[Одиночество] выходит за рамки границ и становится глобальной угрозой общественного здравоохранения, затрагивающей все аспекты здоровья, благополучия и развития», — приводит газета слова одного из сопредседателей комиссии Чидо Мпембы. «Социальная изоляция не знает возраста и границ», — добавил он.

Главный санитарный врач США Вивек Мурти, который также является сопредседателем комиссии, заявил, что риск для здоровья от одиночества не меньше, чем от выкуривания 15 сигарет в день, и больше, чем от ожирения и недостаточной физической активности.

Мурти отметил, что одиночество часто рассматривается как проблема развитых стран, однако во всех регионах мира каждый четвёртый пожилой человек находится в социальной изоляции.

По данным ВОЗ, для пожилых людей одиночество повышает риск развития деменции на 50%, ишемической болезни сердца и инсульта — на 30%. При этом, как отмечают в организации, одиночество испытывают от 5% до 15% подростков. Это, по словам экспертов, приводит к тому, что молодые люди бросают учёбы в университетах, а также снижает производительность труда.