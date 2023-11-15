В Узбекистане могут ввести акцизный налог на энергетические напитки. С таким предложением на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 8 ноября выступила депутат от партии «Адолат» Олтиной Мамирова, обратила внимание «Газета.uz».

Об этом она заявила, комментируя проект государственного бюджета на 2024 год, согласно которому c 1 апреля планируется ввести акциз в размере 500 сумов за 1 литр на газированные напитки, содержащие сахар, с учётом возможного увеличения заболеваний, в том числе диабета, при чрезмерном потреблении.

Парламентарий указала, что газированный напиток (какой именно, не называется) содержит 19 столовых ложек сахара на 330 мл, хотя по рекомендации Всемирной организации здравоохранения суточное потребление сахара не должно превышать 12 столовых ложек.

Олтиной Мамирова отдельно остановилась на энергетических напитках, которые стали очень популярными среди молодёжи. По её словам, средняя стоимость энергетика составляет 15 тысяч сумов, а предлагаемый уровень акциза (100 сумов за 0,2 л) может не стать мотивом для отказа от употребления этих напитков. «Поэтому фракция партии „Адолат“ предлагает ввести отдельный акциз на энергетики и установить ставку до 5000 сумов за литр», — сказала депутат.

Вице-премьер, министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров рассказал, что во время посещения одного из отдалённых кишлаков заметил продажу энергетиков в магазине напротив школы. Продавщица сообщила, что продаёт около 5−6 банок таких напитков в день.

Он поддержал предложение и попросил включить этот пункт во время рассмотрения законопроекта о госбюджете на 2024 год в следующих чтениях.

Министерство здравоохранения ранее предлагало с 1 сентября 2022 года запретить продажу газировок и фастфуда в школах и возле них на расстоянии не менее 500 м, однако проект Национальной стратегии действий по укреплению здоровья и благополучия подростков на 2022−2026 годы так и не был принят.

В конце 2018 года в Узбекистане был принят закон, запрещающий продажу энергетических напитков лицам младше 18 лет и вводящий ограничения на их рекламу.