С 1 сентября в школах и возле них на расстоянии не менее 500 м предлагается запретить продажу сладких, газированных и энергетических напитков, а также продуктов быстрого питания (фастфуд). Это предусмотрено проектом Национальной стратегии действий по укреплению здоровья и благополучия подростков на 2022−2026 годы.

В проекте отмечаются проблемы, связанные с питанием подростков. По данным проведенных в 2017 году исследований, распространенность избыточной массы тела среди детей и подростков в возрасте 5−19 лет увеличилась с 8,4% до 16,3% среди мальчиков, с 11% до 17% — среди девочек, ожирения — с 2% до 5% у мальчиков и с 1% до 3% — у девочек.

«Неправильное питание и недостаток микроэлементов у девочек может вызывать осложнения при беременностях в будущем», — говорится в документе.

В связи с этим планируется разработать и реализовать программу профилактики микронутриентной недостаточности у подростков 10−15 лет, а также внедрить программу дегельминтизации (профилактика кишечных гельминтозов) подростков на базе школ и медицинских учреждений.

Кроме того, предлагается пересмотреть образовательные программы по питанию подростков в системе медицинского образования, а также ввести темы, связанные с рациональным питанием.

Проект предусматривает укрепление потенциала государственных органов, общественных и негосударственных организаций по вопросам, связанным с репродуктивным здоровьем и последствиями ранних браков среди подростков.

Минздрав также предлагает выделить для социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ в СМИ, время на телевидении, в том числе в прайм-тайм.

В ноябре 2019 году в Узбекистане разрешили продажу алкогольной и табачной продукции в магазинах, расположенных на расстоянии не менее 200 м (ранее было 500 м) от образовательных, спортивных и религиозных учреждений.