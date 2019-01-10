Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 января подписал закон, которым запрещена продажа энергетических напитков лицам младше 18 лет и вводятся ограничения на рекламу таких напитков. «Газета.uz» писала об одобрении закона Сенатом в декабре.

Как уточняет пресс-служба Госкомконкуренции, законом внесены поправки в законы «О качестве и безопасности пищевой продукции» и «О рекламе», а также в Кодекс об административной ответственности.

Под энергетическими напитками понимаются напитки, содержащие кофеин в количестве, превышающем 150 мг/л, и (или) другие компоненты, в количестве достаточном для оказания тонизирующего эффекта на организм человека.

Изготовители энергетических напитков должны на таре указывать предупредительную надпись, т. е. информацию о противопоказаниях данного продукта. Как отмечает комитет, входящие в состав энергетических напитков вещества не представляют физиологическую потребность для человека и могут оказать отрицательное воздействие на организм детей и подростков, беременных и кормящих женщин, лиц пожилого возраста, страдающих нервными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и бессонницей.

Для защиты подрастающего поколения введена норма, запрещающая реализацию энергетических напитков лицам, не достигшим 18-летнего возраста. С 10 января за продажу энергетических напитков лицам до 18 лет введен штраф для продавцов и предпринимателей в размере от 5 до 10 минимальных зарплат, а на должностных лиц — от 7 до 15 МРЗП.

Закон «О рекламе» дополнен статьей 22−1 «Реклама энергетических напитков». Отныне при осуществлении рекламы энергетических напитков в обязательном порядке должна быть указана предупреждение о вреде чрезмерного употребления таких напитков, а также информация о лицах, кому они не рекомендуются.

Реклама «энергетиков» не должна демонстрировать процессы потребления этих напитков, создавать впечатление, что эти процессы имеют важное значение для достижения социального и спортивного успеха или улучшения физического и психического состояния потребителей.

Реклама энергетических напитков запрещена по телевидению и радио с 7:00 до 22:00 часов. Она также полностью запрещена в печатных изданиях, предназначенных преимущественно для детей и подростков, в медицинских, спортивных и образовательных учреждениях.

Кроме того, запрещены безвозмездное распространение образцов энергетических напитков в целях рекламы среди лиц, не достигших 18 лет, спонсирование мероприятий, предназначенных преимущественно для до 18 лет, если при этом используется наименование, товарный знак или изображение энергетических напитков, распространение, в том числе продажа, товаров (футболок, головных уборов, игр и т. п. ) среди лиц до 18 лет с использованием наименования, товарного знака или изображения энергетических напитков.

Госкомконкуренции будет вести тщательный мониторинг за размещением рекламы энергетических напитков, говорится в сообщении.