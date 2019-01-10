Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 января подписал закон, которым запрещена продажа энергетических напитков лицам младше 18 лет и вводятся ограничения на рекламу таких напитков. «Газета.uz» писала об одобрении закона Сенатом в декабре.
Как уточняет пресс-служба Госкомконкуренции, законом внесены поправки в законы «О качестве и безопасности пищевой продукции» и «О рекламе», а также в Кодекс об административной ответственности.
Под энергетическими напитками понимаются напитки, содержащие кофеин в количестве, превышающем 150 мг/л, и (или) другие компоненты, в количестве достаточном для оказания тонизирующего эффекта на организм человека.
Изготовители энергетических напитков должны на таре указывать предупредительную надпись,
Для защиты подрастающего поколения введена норма, запрещающая реализацию энергетических напитков лицам, не достигшим 18-летнего возраста. С 10 января за продажу энергетических напитков лицам до 18 лет введен штраф для продавцов и предпринимателей в размере от 5 до 10 минимальных зарплат, а на должностных лиц — от 7 до 15 МРЗП.
Закон «О рекламе» дополнен статьей 22−1 «Реклама энергетических напитков». Отныне при осуществлении рекламы энергетических напитков в обязательном порядке должна быть указана предупреждение о вреде чрезмерного употребления таких напитков, а также информация о лицах, кому они не рекомендуются.
Реклама «энергетиков» не должна демонстрировать процессы потребления этих напитков, создавать впечатление, что эти процессы имеют важное значение для достижения социального и спортивного успеха или улучшения физического и психического состояния потребителей.
Реклама энергетических напитков запрещена по телевидению и радио с 7:00 до 22:00 часов. Она также полностью запрещена в печатных изданиях, предназначенных преимущественно для детей и подростков, в медицинских, спортивных и образовательных учреждениях.
Кроме того, запрещены безвозмездное распространение образцов энергетических напитков в целях рекламы среди лиц, не достигших 18 лет, спонсирование мероприятий, предназначенных преимущественно для до 18 лет, если при этом используется наименование, товарный знак или изображение энергетических напитков, распространение, в том числе продажа, товаров (футболок, головных уборов, игр
Госкомконкуренции будет вести тщательный мониторинг за размещением рекламы энергетических напитков, говорится в сообщении.