По решению комитета банковского надзора Центрального банка Узбекистана от 10 ноября возобновлено действие лицензии ООО Brio Group на деятельность платёжной организации, сообщила пресс-служба ЦБ.

Лицензия Brio Group, владеющей платёжным сервисом Oson, была приостановлена решением комитета банковского надзора ЦБ от 17 октября. Причины не уточнялись.

Напомним, в конце августа Центральный банк оштрафовал Oson за нарушение законодательства о борьбе против легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма при проведении платёжных операций.

Компания тогда заявила, что более полусотни финтех-организаций Узбекистана получили от Центробанка письмо, в котором говорилось о запрете с 5 сентября трансграничных межгосударственных транзитных операций, что означало прекращение предоставления услуг по международным переводам, оплате за игровые сервисы и услуги зарубежных компаний, а также ряда других транзакций.

С 5 сентября Oson перестала самостоятельно оперировать деньгами за рубежом. Вместе с Oson международные переводы и оплату зарубежных сервисов приостановили и другие платёжные организации, в том числе PayWay.