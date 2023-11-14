Правительство Непала решили запретить сервис коротких видео TikTok на территории страны, сообщает Al Jazeera.

Решение о запрете соцсети принято потому, что TikTok постоянно использовался для обмена контентом, «который нарушает социальную гармонию и подрывает семейные структуры и социальные отношения», заявила министр связи и информационных технологий Непала Рекха Шарма.

По её словам, соответствующие органы сейчас занимаются технической стороной закрытия TikTok в стране, провайдерам интернет-услуг передано соответствующее распоряжение.

По данным местных СМИ, за последние четыре года в стране было зарегистрировано более 1600 случаев киберпреступлений, связанных с TikTok.

Оппозиция в Непале раскритиковала решение властей, отмечает Al Jazeera. Лидер партии «Непальский конгресс», которая входит в правящую коалицию, заявил, что запрет TikTok представляет собой «подавление свободы мнений». «Регулирование необходимо для того, чтобы препятствовать тем, кто использует социальные сети злонамеренно. Но закрывать соцсеть во имя регулирования — совершенно неправильно», — заявил Гаган Тхапа.

В TikTok не прокомментировали запрет соцсети.