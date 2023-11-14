Министерство экономики и финансов Узбекистана прокомментировало планы по сокращению в три раза объёма пособий по беременности и родам женщинам, работающим в частном секторе.

Напомним, в госбюджете 2023 года было запланировано выделение 300,7 млрд сумов на «декретные» 130 тысячам женщин в частном секторе. В 2024 году объём снижается до 100 млрд сумов.

За 9 месяцев этого года пособия по беременности получили 12 тысяч женщин из частного сектора, отвечающие критериям, сумма выплат составила 24,6 млрд сумов. По текущей динамике к концу года ожидается выделение свыше 40 млрд сумов более 19 тысячам женщин.

«При подготовке проекта бюджета 2024 года были учтены фактические затраты 2023 года, а в следующем году запланировано 100 млрд сумов на пособия по беременности и родам более 40 тысячам женщин, работающим в частном секторе (в 2 раза больше, чем в 2023 году)», — говорится в сообщении.

С 1 сентября 2022 года женщинам Узбекистана, работающим в частном секторе, государство начало выплачивать пособие по беременности и родам. Выплата составляет 4-кратный размер суммы минимальных потребительских расходов (2,27 млн сумов).

По данным Минэкономфина, пособие назначается в «проактивной» форме, то есть без обращения граждан. Для этого женщина должна официально работать в частном секторе как минимум шесть месяцев. Зарплата должна выплачиваться в установленном порядке, то есть в налоговые органы должна быть представлена отчётность о доходах в виде оплаты труда.

Пособие назначается автоматически через информационную систему «Единого реестра социальной защиты» после внесения данных о беременной женщине (листка нетрудоспособности) в систему «Медицина» медицинского учреждения.

Через Единую национальную систему труда (my.mehnat.uz) автоматически определяется трудовой стаж женщины, а её доходы в виде выплаты зарплаты — через базу данных Налогового комитета.

При наличии банковской пластиковой карты в активном состоянии (последняя транзакция должна быть в течение 60 дней), открытой на имя получателя пособия, деньги переводятся туда до 10 числа месяца, следующего за месяцем выдачи листка нетрудоспособности.