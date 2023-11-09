Правительство в 2024 году планирует в три раза сократить объём пособий по беременности и родам женщинам, работающим в частном секторе Узбекистана. Об этом говорится в проекте госбюджета на следующий год.

В частности, в госбюджете 2023 года запланировано выделение 300,7 млрд сумов на «декретные» беременным в частном секторе. В 2024 году объём снижается до 100 млрд сумов.

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Дониёр Ганиев сообщил, что финансисты объяснили это низким уровнем освоения средств. В частности, в 2023 году планируется освоить только 50 млрд из запланированных 300,7 млрд сумов, по этой причине прогноз на следующий год был сокращён до 100 млрд сумов.

Парламентарий считает, что в этом вопросе необходимо изучить причины низкого уровня освоения средств. «Предполагаю, что большинство женщин в частном секторе работают без трудового договора. Есть ещё бюрократия. Для получения денег бухгалтер предприятия должен сделать некоторые документы. Возможно, не делают это из-за лени», — написал он в X (в Twitter).

Что касается бюджетных организаций, то выплаты «декретных» беременным, работающим в государственных учреждениях, планируется увеличить с 665 млрд до 1 трлн сумов.

Напомним, с 1 сентября 2022 года женщинам Узбекистана, работающим в частном секторе, государство начало выплачивать пособие по беременности и родам. Выплата составляет 4-кратный размер суммы минимальных потребительских расходов (2,27 млн сумов).