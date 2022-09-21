Кабинет министров Узбекистана 20 сентября утвердил положение о порядке назначения и выплаты пособия по беременности и родам женщинам, работающим в частном секторе.

По указу президента с 1 сентября женщинам, имеющим за последние шесть месяцев непрерывный стаж работы в компаниях (за исключением бюджетных организаций), положена выплата «декретных» за каждый месяц, исходя из суммы минимальных потребительских расходов.

Размер пособия составит 1,99 млн сумов, выплачиваемых единовременно за четыре месяца. Работодатель выплачивает оставшуюся часть пособия в соответствии с Трудовым кодексом.

В Министерстве финансов отметили, что это должно побудить работодателей нанимать женщин, освободив компании от части социальных выплат.

Кому назначаются «декретные»

На пособие по беременности и родам могут претендовать женщины, занятые в частном секторе, при соблюдении следующих условий:

листок нетрудоспособности по беременности и родам должен быть получен после 1 сентября;

занятость в компании должна быть на основании трудового договора;

занятость должна быть отражена в межведомственном программно-аппаратном комплексе «Единая национальная система труда». Информацию можно проверить на сайте my.mehnat.uz через личный кабинет. Для этого необходимо пройти авторизацию через OneID и проверить свою электронную трудовую книжку.

необходим непрерывный стаж работы в течение последних шести месяцев. Перерывы до 31 дня в стаже не считаются перерывами.

зарплата должна выплачиваться в установленном порядке. То есть в налоговые органы должна быть представлена отчётность о доходах в виде оплаты труда.

Если документы соответствуют установленным критериям, пособие по беременности и родам назначается государством через информационную систему «Единый реестр социальной защиты».

При этом женщинам не требуется куда-либо обращаться для получения пособия. Выплаты назначаются и выплачиваются через единый реестр без подачи обращения.

После выдачи листка нетрудоспособности по беременности и родам медицинское учреждение (семейная поликлиника, роддом, сельский врачебный пункт) должно внести сведения из листка в систему.

Система автоматически определяет стаж работы и трудовой стаж, доход по способу оплаты труда, в случае соблюдения критериев назначается пособие.

На телефон отправляется SMS-сообщение о назначении пособия. Поэтому важно правильно указать номер телефона при оформлении нетрудоспособности по беременности и родам, отметили в Минфине.

При наличии банковской пластиковой карты в активном состоянии (последняя транзакция должна быть в течение 60 дней), открытой на имя получателя пособия, деньги переводятся туда до 10 числа месяца, следующего за месяцем выдачи листка нетрудоспособности.

При отсутствии карты в отправленном SMS-сообщении будет указано, что необходимо обратиться в отделение Народного банка по месту жительства. На основании заявления пособие будет выплачено до 27-го числа.

Выплаты «декретных» финансируются из Государственного фонда социального страхования при Минфине. В 2022 году фонду из госбюджета выделят 200 млрд сумов. В 2023 году эту сумму намечено увеличить до 1,7 трлн сумов.

О том, что с сентября государство будет выплачивать пособие по беременности и родам всем женщинам, президент заявил на совещании в марте. Он отмечал, что ежегодно в стране рождается в среднем 700 тысяч детей.

По закону пособие по беременности и родам выплачивается женщинам во время аналогичного отпуска. Отпуск даётся до и после родов суммарной продолжительностью 126 или 140 календарных дней, в зависимости от возможных осложнений и количества рождённых детей, поясняет Spot.uz.

С 2017 года женщинам, вновь устраивающимся на работу или возобновляющим карьеру после более чем годового перерыва, пособие выплачивается в дифференцированном размере — в зависимости от фактически проработанного времени (со дня приёма на работу): до 12 месяцев — 75% от среднемесячной зарплаты; свыше 12 месяцев — 100% среднемесячной зарплаты.

При этом если раньше пособие выплачивал Пенсионный фонд, то с 2010 года государство переложило эту обязанность на работодателей.

В ноябре 2021 года депутат от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбек Вафоев предложил государству взять на себя расходы по выплате пособий по беременности и родам и гарантировать получение «декретных» всем женщинам, независимо от того, работают они в бюджетных организациях или в частных.

В совместном отчёте Международной организации труда, ЮНИСЕФ и Всемирного банка, опубликованном в 2020 году, говорится, что финансирование пособия работодателем противоречит международной практике. Такая ситуация «свидетельствует о существовании потенциального сдерживающего фактора для трудоустройства молодых женщин в формальном секторе, что ставит их в невыгодное положение в условиях значительной конкуренции за рабочие места», отмечается в документе.