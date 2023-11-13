Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назначен министром иностранных дел Соединённого Королевства. Об этом сообщила канцелярия главы британского правительства.

13 ноября премьер-министр Риши Сунак провёл ряд перестановок в британском правительстве. Он отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман, её место занял Джеймс Клеверли, который до этого был главой МИДа.

После назначения Кэмерон написал в соцсети X (Twitter), что последние семь лет был вне политики, но надеется, что его опыт поможет в решении «жизненно важных вызовов». Он отметил, что Великобритания столкнулась с «огромным набором международных проблем», включая войну в Украине и конфликт на Ближнем Восток, и стране необходимо поддержать союзников и укрепить партнерство.

Дэвид Кэмерон в 2005 году стал лидером Консервативной партии, в 2010 году — премьер-министром. Он ушёл в отставку летом 2016 года после поражения на референдуме по Brexit — бывший премьер выступал за сохранение Британии в составе Евросоюза.