Для строительства «Нового Ташкента» выделяются земельные участки на 19,7 тысячи га территорий Юкоричирчикского и Уртачирчикского районов Ташкентской области. Об этом сообщила пресс-служба областного хокимията со ссылкой на Ташкентское областное управление палаты государственных кадастров.

Эта площадь составляет более пятой части (21,8%) общей площади двух районов (Юкоричирчик — 440 кв. км, Уртачирчик — 460 кв. км).

Из выделяемой площади 12,9 тысячи га приходятся на земли сельскохозяйственного назначения, 6800 га — земли других категорий. Общее число землепользователей на них составляет 772 человека. В их числе:

фермерские хозяйства и другие сельскохозяйственные предприятия — 1300 га (242 пользователей);

подсобные хозяйства и тепличные угодья — 2300 га (49);

дехканские хозяйства — 3200 га (100);

прочие землепользователи — 2200 га (379);

приусадебные участки населения — 3000 га;

резервные земли местного хокимията — 600 га (2);

земельные участки, отведённые под каналы и дороги, — 680 га.

Согласно концепции проекта «Новый Ташкент», кадастр города будет оцифрован, а категория территорий будет представлена открыто для жителей. Предприниматели, желающие открыть, бизнес смогут узнавать, к какой категории относятся земли.

В марте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заложил капсулу, знаменующую начало строительства «Нового Ташкента» между реками Чирчик и Карасу рядом со столицей. Ожидается, что новый город вместит 1 миллион человек. Здесь разместятся здания административных органов, в том числе администрация президента, правительство, министерства, а также вузы и другие объекты.