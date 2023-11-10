Конституционный суд (КС) Кыргызстана отменил своё решение о праве взрослых жителей страны вместо отчества указывать в документах матчество (матроним). Об этом сообщается на сайте суда.

В сообщении говорится, что прежнее решение КС от 30 июня предполагало возможность присвоения матчества «только в экстраординарных случаях». Речь, как отмечает КС, шла о правах лиц, которые пережили жизненные трагедии и получили психологическую либо физическую травму или негативный опыт, связанный с ролью отца в их жизни, и по этой причине не принимали приемлет мужское имя в качестве элемента своего полного имени.

В КС подчеркнули, что ранее принятое решение затрагивало только модель присвоения имени, введённую ещё в СССР (имя, фамилия и отчество), а порядок присвоения имени по национальным традициям (с указанием «уулу, кызы, тегин») судом не рассматривался.

«Однако данная позиция суда вызвала широкий общественный резонанс в связи с восприятием преобладающей частью населения института матчества в целом как негативного явления, посягающего на моральные устои, ценности и традиции кыргызского народа», — говорится в сообщении КС.

С учётом этих обстоятельств председатель КС Эмиль Осконбаев инициировал пересмотр предыдущего решения, развитие ситуации вокруг которого «подрывает авторитет КС и степень доверия общества к конституционному правосудию», отмечается в сообщении.

В начале октября президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал поправки в закон о Конституционном суде, которые позволяют пересматривать его решения, включая случаи, когда они противоречит «моральным и нравственным ценностям» народа. Поводом для поправок как раз стало решение КС, разрешившее жителям страны брать матчество. До этого решения КС были окончательные и пересмотру не подлежали.