Коллегия судей Конституционного суда Кыргызстана в рамках решения по делу активистки Алтын Капаловой, давшей своим детям матчество, поручила Кабинету министров внести изменения в законодательство о том, что лицо, достигшее 18 лет, может изменить своё отчество или матчество, сообщает 24.kg.

«Судебная коллегия признала, что это пробел и необходимо разработать институт матронства для детей, достигших 16 лет. Конституционная палата также признала, что отсутствие института матронима (матчества) и права выбора дееспособного гражданина между отчеством и матчеством создаёт условия для нарушения принципов равенства и запрета дискриминации по признаку пола», — сказала адвокат женщины Эльвира Тилек кызы.

Предыстория

24 февраля Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния подал в суд на Алтын Капалову за то, что она дала своим детям не отчество, а матчество (матроним) и сменила им фамилию на собственную. Об этом активистка сообщила на своей странице в Facebook.

«Государство подало на меня в суд за то, что я дала детям матчество. Дорогое государство, у тебя что других дел не осталось? Ты не хочешь заняться образованием моих сыновей-школьников? Ты не хочешь заняться дошкольным образованием моей дочери? Ты не хочешь заняться их здоровьем? Ты не хочешь заняться их физическим и духовным развитием? Тебе больше нечего делать как придраться к их фамилии и матчеству? Почему я, их мама, которая совершенно одна, не прося ни у тебя или у кого-то другого помощи, воспитывает своих детей, не могу дать им свою фамилию и имя?» — написала активистка.

28 апреля Верховный суд оставил в силе постановление об аннулировании записей акта о перемене отчества детям Алтын Капаловой. Адвокат женщины Евгения Крапивина заявила, что они обратятся в Конституционный суд, чтобы признать нормы закона противоречащими Конституции в части равенства мужчин и женщин.

30 июня Конституционный суд рассмотрел дело о проверке конституционности нормативных положений Семейного кодекса и закона «Об актах гражданского состояния» и признал их не противоречащими Конституции Кыргызстана.

КС выпустил разъяснение относительно своего решения. В нем отмечается, что суть обращения заключалась в том, что заявитель просила, чтобы у матери была возможность дать отчество своему ребёнку по своему имени, иными словами дать возможность использования матчества.

Рассмотрев дело, Конституционный суд пришёл к выводу, что законодательство предусматривает возможность присвоения имени по кыргызским национальным традициям, а также по сложившейся советской системе присвоения имени, предусматривающей собственное имя, фамилию и отчество.

Отмечается, что порядок присвоения имени по кыргызским национальным традициям (с указанием «уулу, кызы, тегин») остаётся неизменным.

«Что касается права родителей, в том числе матери, на присвоение ребёнку фамилии, имени и отчества по советской системе, то оно находится в непосредственном соприкосновении с правом ребёнка. Оно имеет приоритетное значение и находится под особой государственной защитой. А поскольку ребёнок с матчеством в традиционном обществе может стать жертвой буллинга и стигматизации, в удовлетворении ходатайства заявителя было отказано», — говорится в решении Конституционного суда Кыргызстана.

В решении Конституционного суда уточняется, что по достижении совершеннолетия (18 лет согласно Гражданскому кодексу), гражданин, который по тем или иным причинам, в том числе пережитым жизненным трагедиям, не приемлет мужское имя в качестве элемента своего полного имени, должен иметь право выбора между между именем отца или матери.

Поэтому, согласно решению КС, законодательство должно содержать правовые положения, предоставляющие этой категории граждан такую возможность и не создавать условий для нарушений принципов равенства и запрета дискриминации по признаку пола.

В суде подчеркнули, что решение суда ни в коей мере не нарушает традиционные и исторические устои общества, связанные с присвоением имени.