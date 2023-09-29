Жогорку Кенеш (парламент) Кыргызстана сразу во втором и третьем чтениях принял поправки в закон, позволяющие Конституционному суду пересматривать свои решения, сообщает 24.kg. Сейчас они окончательные и обжалованию не подлежат. Теперь закон должен подписать президент.

Пересматривать свои решения Конституционный суд сможет по представлению президента или своего председателя в случаях, если:

изменилась норма Конституции, на основании которой было принято решение;

появились обстоятельства, неизвестные Конституционному суду в момент вынесения решения;

решение противоречит «моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа Кыргызской Республики».

За документ проголосовали 64 депутата, против — двое. Его приняли без обсуждений по просьбе депутата Надиры Нарматовой. «Это нужный закон для государства. Давайте жить согласно нашим традициям, обычаям. Матчество нам не нужно. Поэтому прошу поставить вопрос на голосование сразу в трёх чтениях», — сказала она (цитата по 24.kg).

Проект закона был внесён президентом страны Садыром Жапаровым. Поводом для этого послужило решение Конституционного суда в июле 2023 года, которым совершеннолетним жителям Кыргызстана разрешили брать матчество вместо отчества. Решение вызвало критику отдельных чиновников.

Кыргызстанское ННО «Институт Медиа Полиси» призывало отозвать инициативу президента, отмечая, что она является «лишь предлогом» для «существенного ограничения полномочий Конституционного суда».