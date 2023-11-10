В России планируется отменить запрет на экспорт бензина и дизельного топлива на следующей неделе. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.

По данным агентства, российское правительство известило производителей топлива о снятии ограничений. Один собеседник сказал, что запрет будет снят с 13 ноября, второй — что решение о снятии ограничений будет принято до 19 ноября.

8 ноября министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что в правительстве обсуждают снятие ограничений на экспорт всех марок бензина до АИ-95.

Запрет на экспорт дизельного топлива и бензина был введён с 21 сентября. Запрет на экспорт был введён с целью остановить топливный кризис. 6 октября правительство сняло часть ограничений, разрешив экспортировать дизельное топливо.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов ранее заявил, что введённые Россией ограничения на экспорт топлива не касаются Узбекистана, поскольку между странами заключено межправительственное соглашение. Напомним, что почти весь импорт бензина в Узбекистан в начале года пришёлся на российский рынок.

В сети сообщают, что из-за проблем с нахождением заправок, где продаётся Аи-92 и Аи-95 в Ташкенте, жители для заправки выезжают в Казахстан, где, по сообщениям, бензин и газ в 2 раза дешевле, чем в Узбекистане.

Стоимость Аи-95 на российской заправке «Лукойл» повысилась с 14,5 тысячи до 18,5 тысячи сумов. На некоторых заправках появился 95-й бензин из Беларуси.

Повышение цен на высокооктановые марки бензина происходит на фоне падения цен на нефть ниже 80 долларов впервые за 3,5 месяца.