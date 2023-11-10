Президент Шавкат Мирзиёев 9 ноября провёл совещание по вопросам совершенствования деятельности хлопково-текстильных кластеров, поддержки и повышения производительности отраслей сельского хозяйства Узбекистана.

В начале встречи глава государства отметил, что конфликты в мире, ограничения в торговле и девальвация валюты в основных странах-партнёрах изменили планы Узбекистана, поставленные в начале года, что негативно сказалось на экспорте продуктов питания и текстиля.

«Единственный способ обуздать ситуацию — снизить себестоимость за счёт резкого повышения урожайности сельского хозяйства и увеличить экспорт за счёт привлечения большего объёма инвестиций в глубокую переработку и добавление стоимости», — заявил он.

Для этого необходимо внедрять новые подходы, инструменты поддержки сельского хозяйства и всех секторов экономического комплекса.

Глава государства отметил, что 16 тысяч гектаров садов и 10 тысяч гектаров виноградников имеют низкую продуктивность. Это означает, что они теряют как минимум 3000−5000 долларов на гектар, в среднем 100 млн долларов в год.

В каждом районе под руководством хокима поручено сформировать рабочую группу с участием специалистов сельского хозяйства, органов налоговой службы и статистики, которая будет проводить инвентаризацию садов и виноградников не реже одного раза в год. Если они будут признаны неэффективными, льгота, освобождающая их от земельного налога, будет отменена, налог будет взыскан в полном объёме.

С 2024 года будут введены дифференцированные ставки земельного налога для садов и виноградников в зависимости от продуктивности и урожайности.

Кроме того, затронуты задачи выращивания продовольственных культур между рядами в садах и на приусадебных землях.





Сегодня в птицеводстве ежегодно производится 690 тысяч тонн мяса и 8,7 миллиарда яиц. Цены на эту продукцию значительно выросли за последние месяцы. Проблема с кормами не позволяет снизить себестоимость продуктов. Поэтому поручено организовать 8 крупных зернохранилищ и выделить 230 млрд сумов субсидий на производство мяса.

На совещании отмечалось, что в Узбекистане отсутствует чистая линия родительского стада птицы первого порядка, вследствие чего приходится импортировать 3 миллиона цыплят. Получение такой линии позволит увеличить производство в 3 раза и снизить себестоимость курятины на 10%, экспортировать инкубационные яйца и цыплят на 50 млн долларов в год. В связи с этим поставлена задача достичь соответствующего соглашения с компаниями США, говорится в сообщении.

Президент дал указания по созданию животноводческих кластеров в 25 районах, господдержке предприятий по производству и переработке молока. Также были затронуты вопросы увеличения производства рыбы, строительства водоёмов на основе опыта Словении.

Шавкат Мирзиёев заявил, что средства, привлечённые от международных финансовых организаций, для аграрной отрасли не используются в полной мере. Хотя эти средства привлекаются на 20−25 лет, банки выделяют их предпринимателям на 5−7 лет. Срок рассмотрения проектов для предоставления кредита увеличился с шести месяцев до 1 года. Из-за ограниченности направлений использования эти ресурсы малоинтересны предпринимателям.

Поэтому эти ресурсы должны распределяться на привлекательных как для банков, так и для предпринимателей условиях. Президент принял решение, что срок кредитов на сельскохозяйственные проекты будет продлён до 15 лет с трёхлетним льготным периодом, а их рассмотрение сократится до 2 месяцев.

Министерству сельского хозяйства поручено организовать службу внутреннего аудита по целевому использованию средств, выделенных международными финансовыми организациями, бюджетом и банками.

Президент также заявил о важности обеспечения поступлений в бюджет. В частности, в некоторых районах и городах размеры поступлений не соответствуют росту объёмов производства, экспорта и инвестиций в этих регионах.

К осенне-зимнему сезону поручено провести серьёзную подготовку, в связи с чем перед ответственными лицами поставлены задачи по обеспечению регионов природным газом и упорядочению учёта его потребления.

На этом же совещании стало известно, что фермерам предоставят частичную свободу в деятельности. Президент сообщил, что они получат право заключать контракт с любым кластером в пределах одной области и продавать излишки урожая через биржу.

В одном районе каждой области Узбекистана, где низкий бонитет почвы, проблемы с водой и урожайность не превышает 30 центнеров, разрешат ввозить зарубежные семена хлопчатника с урожайностью более 70−80 центнеров, сказал президент. Некоторым текстильным предприятиям предоставят льготы.