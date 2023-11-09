Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 ноября провёл совещание по дальнейшему совершенствованию хлопково-текстильных кластеров, а также приоритетным задачам в отраслях сельского хозяйства на следующий год, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

На совещании отмечалось, что в этом году урожайность в 41 кластере превысила 40 центнеров с гектара, а в 9 кластерах — менее 30 центнеров.

В Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской, Самаркандской и Ташкентской областях из-за низкой урожайности и высокой себестоимость рентабельность не превышает 10−11%.

По этой причине в 2024 году в одном районе каждой области, где низкий бонитет (производительность) почвы, тяжёлые условия с водой и урожайность не превышает 30 центнеров, будет разрешено ввозить зарубежные семена хлопчатника с урожайностью более 70−80 центнеров.

При этом посадки сортов хлопчатника с урожайностью менее 30 центнеров будут прекращены и заменены новыми высокоурожайными сортами, разработанными селекционными институтами.

По оценкам, в результате полной переработки урожая хлопка этого года в 2024 году производство промышленной продукции достигнет 9,6 млрд долларов, а экспорт — 4,5 млрд долларов. Для этого предоставят льготы.

Предприятия, реализующие на внутренний рынок не менее 50% крашенных тканей, будут уплачивать социальный налог по ставке 1%, им разрешат платить налог на имущество в рассрочку в течение 3 лет.

До 1 января 2025 года будет покрыто 50% транспортных расходов на импорт хлопка и искусственного волокна.

Кроме того, освобождаются от таможенной пошлины при ввозе необходимого технологического оборудования и запчастей к нему для текстильных и швейно-трикотажных предприятий.

В Юкоричирчикском районе Ташкентской области и Каракалпакстане начаты проекты по производству ткани, полотна и искусственного волокна, а также покрасочных цехов. Эти предприятия будут запущены в следующем году и будут переданы предпринимателям на условиях промышленной ипотеки, говорится в сообщении.

На этом же совещании стало известно, что фермерам предоставят частичную свободу в деятельности. Президент сообщил, что они получат право заключать контракт с любым кластером в пределах одной области и продавать излишки урожая через биржу.