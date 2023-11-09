В Ташкенте повышаются тарифы на горячее водоснабжение и теплоснабжение. Об этом говорится в решении столичного кенгаша народных депутатов от 8 ноября.

Согласно документу, базовый тариф на теплоснабжение от компании Veolia Energy увеличивается на 67,3% — с 397 212 сумов до 664 465 сумов за 1 Гкал энергии.

Розничные тарифы для предпринимателей и населения составят:

тариф для населения останется без изменений и будет составлять 91 960 сумов за Гкал;

для юридических лиц повышается в 1,5 раза — с 141 737 сумов до 212 606 сумов за Гкал;

для бюджетных организаций повышается в 1,6 раза — с 502 067 сумов до 801 963 сума за 1 Гкал.

Напомним, что разница между базовым и розничным тарифами покрывается за счёт субсидий из бюджета Ташкента (иногда из республиканского бюджета), то есть повышение коснётся граждан и бизнеса в том числе косвенно — через их налоги. Напомним, что в 2023 году из госбюджета запланировано выделение 1,8 трлн сумов на покрытие убытков теплоснабжающих предприятий, в 2024 году — 4,5 трлн сумов. Резкое повышение суммы компенсаций сфере теплоснабжения и общественному транспорту можно объяснить тем, что с 1 октября повысились цены на газ и электричество, из-за чего ТЭЦ и автобусы покупают топливо по повышенным ценам.

В начале августа 2021 года стало известно о том, что компания Veolia Energy получит в управление систему теплоснабжения Ташкента. С 1 июля компания получила в управление систему теплоснабжения Ташкента на 30 лет и будет получать 10% от чистой прибыли по проекту.