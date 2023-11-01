В 2023 году из государственного бюджета Узбекистана планируется выделить свыше 31,06 трлн сумов (2,53 млрд долларов) на субсидии по газу, электроэнергии, теплоснабжение, общественному транспорту и другим сферам. Это следует из бюджетного послания на 2024−2026 годы, которое опубликовало для обсуждения Министерство экономики и финансов.

В этом году ожидается, что расходы госбюджета составят 282,1 трлн сумов, что на 24,4 трлн сумов больше, чем правительство планировало в начале года.

Затраты резко выросли в том числе из-за дополнительных компенсационных выплат на покрытие разницы в средней цене покупки газа (по рыночной цене) и продажи природного газа на внутреннем рынке (по регулируемым тарифам). Если в начале года ожидалось выделение 14,2 трлн сумов, то сумма выросла на 4,6 трлн сумов — до 18,8 трлн сумов (1,8% к ВВП). В эту сумму входят и компенсации по электричеству.

Субсидии выделяются на:

газ и электроэнергия — 18,8 трлн сумов;

теплоснабжение — 1,8 трлн сумов;

строительство детских садов в рамках государственно-частного партнёрства — 2,77 трлн сумов;

общественный транспорт (городские автобусы) — 705 млрд сумов;

на компенсацию первоначального взноса и части процентов при покупке жилья населением по ипотечной программе — 1,17 трлн сумов.

В следующем году планируется сократить объём субсидий до 28,39 трлн сумов:

газ — 9,5 трлн сумов;

электроэнергию — 2,5 трлн сумов (сейчас покрывается в составе расходов на газ, а с 1 июля 2024 года появится компания «Узэнергосотиш», которая будет выполнять функции по покупке и реализации электроэнергии в централизованном порядке);

общественный транспорт — 1,5 трлн сумов;

детские сады — 3,04 трлн сумов;

теплоснабжение — 4,5 трлн сумов;

на ипотечную программу — 1,5 трлн сумов.

Резкое повышение суммы компенсаций сфере теплоснабжения и общественному транспорту можно объяснить тем, что с 1 октября повысились цены на газ и электричество, из-за чего ТЭЦ и автобусы покупают топливо по повышенным ценам.

В целом субсидии в энергетической сфере в 2024 году планируется сократить с 20,6 трлн до 16,5 трлн сумов. При этом другие субсидии и расходы по программам увеличатся с 31,8 трлн до 33,3 трлн сумов.

Для сравнения: на пособия, материальную помощь и компенсации из бюджета в 2023 году планируется выделить 19,1 трлн сумов, на науку — 1,7 трлн сумов, спорт — 2,3 трлн сумов, культуру — 2,4 трлн сумов. То есть суммарно на субсидии выделяется больше средств, чем на эти направления.

В следующем году планируется снизить субсидирование продукции, производимой и реализуемой животноводческими, птицеводческими и рыбоводческими хозяйствами (компенсация части стоимости мяса говядины, курицы, рыбы), в 2,6 раза — с 529,8 млрд до 200 млрд сумов.

Снизятся компенсации потерь и для Ташкентского метрополитена — с 451,4 млрд до 324,2 млрд сумов, на бурение подземных колодцев для полива приусадебных участков населения — со 100 млрд до 50 млрд сумов.

В то же время из госбюджета планируется выделить больше субсидий на покрытие части стоимости электроэнергии, закупаемой фермерскими хозяйствами, — с 100 до 150 млрд сумов, на строительство новых гостиниц — с 1,9 млрд до 150 млрд сумов, на проживание студентов в общежитиях — с 187,2 млрд до 200,3 млрд сумов, на строительство студенческих общежитий — с 74,2 млрд до 100 млрд сумов.

Кроме того, предлагается выделить субсидии на применение гумусных удобрений (88,2 млрд сумов), для частичного покрытия затрат на страхование урожая картофеля, лука и картофеля (61,5 млрд сумов), предприятиям, которые занимаются переработкой коконов и выращивают семена коконов (56 млрд сумов) и другое.

Ещё в марте 2019 года экономист Бехзод Хошимов в своей колонке на «Газете.uz» рассказывал, как ценовая политика в энергетическом секторе Узбекистана приводит к тому, что бедные становятся беднее, а богатые — богаче.

В сентябре нынешнего года Министерство энергетики сообщило, что себестоимость 1 кВт•ч электроэнергии в Узбекистане составляет 970 сумов (+21,2% с мая 2022 года), кубометра газа — 1890 сумов (+35%). До этого, несколькими днями ранее министр энергетики Журабек Мирзамахмудов заявил, что стоимость кВт•ч электричества превышает 800 сумов. Эксперт призвал раскрыть цепочку формирования цены.

Эксперт в сфере энергетики Равшан Хужанов, работающий в Германии, в интервью Kun.uz призвал государство раскрыть всю цепочку себестоимости энергоресурсов, чтобы потребители видели, как формируется конечная цена и какую наценку ставят государственные компании при производстве и доставке энергоресурсов. По его словам, когда данные скрыты и непрозрачны, общественность смотрит на это с подозрением.