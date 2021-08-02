Президент Шавкат Мирзиёев 2 августа ознакомился с презентацией проекта по модернизации системы теплоснабжения Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства.

В столице к централизованному отоплению подключено 9165 многоэтажных домов, 3475 объектов социальной сферы. Однако изношены 72% основных и распределительных сетей, все центральные котельные и 90% локальных котельных.





Это приводит к росту затрат и снижению качества обслуживания, говорится в сообщении. Например, в прошлом году потери тепловой энергии достигли 44%, что в денежном выражении составило 630 млрд сумов ($60 млн). Перерасходовано 460 миллионов кубометров природного газа, 55 миллионов кубометров питьевой воды и 154 миллиона киловатт электроэнергии.

Вследствие этого у государственного унитарного предприятия «Тошиссиккуввати» образовалась высокая кредиторская задолженность — 2 трлн сумов ($190 млн). Кроме того, 2020 год предприятие завершило с убытками в размере 869 млрд сумов (доходы — 650 млрд сумов, расходы — 1,51 трлн сумов). В 2016—2020 годы «Тошиссиккуввати» получила субсидии от государства на 228 млн долларов.

Низкое качество теплоснабжения вызывает серьезные нарекания населения, говорится в сообщении.





Хокимият Ташкента подготовил концепцию проекта и объявил конкурс предложений на его реализацию. По заключению Азиатского банка развития самым эффективным был признан проект французской компании Veolia, имеющей опыт управления системами теплоснабжения в городах Польши, Чехии, Румынии, Литвы и Германии, отмечалось в ходе презентации.

В скором времени ожидается подписание соглашения о государственно-частном партнерстве между хокимиятом столицы и данной компанией.

Срок реализации проекта составит 30 лет. Компания Veolia направит 315 млн евро собственных средств и 1 миллиард 80 миллионов евро за счёт доходов, которые поступят в период осуществления проекта.

В рамках проекта планируется модернизировать 181 котельную, установить 28 тысяч тепловых пунктов, реконструировать 841 км существующих и проложить 576 км новых сетей. Кроме того, будут закуплены 391 единица специальной техники и другое оборудование. Намечено внедрение международной системы технического аудита и биллинга. Намечено установить 1,2 млн счётчиков горячей воды и приборы для измерения тепловой энергии в 44,7 тысячах домах.

На презентации поставлена задача в первую очередь разработать методологию оказания услуг теплоснабжения на основе ГЧП.

Президент отметил необходимость внедрить предлагаемый проект в пилотном порядке на одном из массивов Ташкента, оценить его эффективность и по итогам принять всесторонне продуманное решение.

Перед передачей в управление зарубежной компании планируется провести инвентаризацию имущества и зданий, принадлежащих ГУП «Тошиссиккуввати», технический и энергетический аудит систем теплоснабжения многоквартирных домов.

Поручено создать Фонд развития системы теплоснабжения. В этот фонд будет перечисляться сумма, превысившая 10% от чистой прибыли, полученной в рамках проекта.

Указано на необходимость закупки спецтехники, оборудования и материалов по самым оптимальным ценам, путем проведения открытого тендера в соответствии с законодательством о государственных закупках.

Подчеркнута важность организации совместно с компанией Veolia курсов повышения квалификации отечественных специалистов.





Заместитель министра финансов Одилбек Исаков сообщил, что в течение 10 лет планируется перевести все котельные в Ташкенте на закрытую систему теплоснабжения.

По его словам, в течение двух лет пилотные проекты будет реализован на массиве Сувсоз в Бектемирском районе и на улице Нилюфар в Сергелийском районе.

В январе 2020 года южнокорейская компания CM Entech предлагала проект по модернизации системы теплоснабжения Ташкента, в частности, реконструкцию ТЦ-2 Мирзо-Улугбекского района. Стоимость работ оценивалась в 70−100 млн долларов.

Veolia Environnement — французская многопрофильная компания, базирующаяся в Париже. Специализируется на четырёх сферах деятельности: поставка и очистка воды, коммунальные услуги, энергетика и транспортные услуги.