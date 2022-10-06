Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев решением от 27 сентября утвердил регулируемые тарифы на услуги по теплоснабжению, оказываемые предприятием Veolia Energy Tashkent, сообщила пресс-служба компании.

Согласно документу, цены для населения и бизнеса остались прежними, однако изменился процесс тарификации.

26 сентября столичный кенгаш народных депутатов утвердил тарифы на отопительный сезон 2022−2023 года (на момент написания новости решения хокима и кенгаша отсутствовали на портале E-qaror, решение хокима появилось после запроса «Газеты.uz» в Министерство юстиции).

В частности, на услуги теплоснабжения от Veolia Energy Tashkent базовый тариф составит 397 212 сумов за 1 Гкал тепла.

По данным Veolia, розничные тарифы для населения и предпринимателей на прежнем уровне, который был установлен 15 августа 2019 года:

тариф для населения — 91 960 сумов за Гкал. Ранее такая цифра не встречалась, поскольку тариф для населения в Ташкенте рассчитывается за 1 кв. м отапливаемой площади за один день отопительного периода в размере 142 сума. «Газета.uz» не смогла получить в компании оперативный ответ с разъяснением;

для юридических лиц — 141 737 сумов за Гкал.

Разницу между базовым и розничным тарифами покроют за счёт субсидий из бюджета Ташкента, то есть повышение коснётся граждан и бизнеса не напрямую, а косвенно — через их налоги.

Для бюджетных организаций тариф за отопление будет значительно повышен и установлен в размере 502 067 сумов за Гкал. Именно такая сумма прописана в качестве базового тарифа в договоре о государственно-частном партнёрстве между Veolia и хокимиятом Ташкента.

Согласно финансовой модели, утвержденной договором, в дальнейшем тариф на теплоснабжение для населения планируется повысить на 30% — до 119 548 сумов, а также в 3,5 раза для предпринимателей — до базовых 502 067 сумов.

В Veolia Energy Tashkent сообщили, что за счет данных субсидий и средств, полученных от потребителей за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также собственных капиталовложений компания:

проводит плановую модернизацию и реконструкцию систем теплоснабжения;

реализует пилотный проект в Сергелийском и Бектемирском районах;

осуществляет поэтапный переход на закрытую систему теплоснабжения, который в перспективе значительно сократит энергоресурсы на выработку тепловой энергии.

О том, что Veolia получит в управление систему теплоснабжения Ташкента, стало известно в начале августа 2021 года. С 1 июля компания получила в управление систему теплоснабжения Ташкента на 30 лет и будет получать 10% от чистой прибыли по проекту.

В течение этого срока Veolia планирует инвестировать 315 млн евро собственных средств и более 1 млрд евро за счёт доходов в период реализации проекта. Власти ожидают, что проект за 30 лет позволит сэкономить газ, электроэнергию и воду на триллионы сумов, снизить потери тепла с 44% до 20% и уменьшить кредиторскую задолженность. При этом тарифы будут расти в два раза быстрее.

Размер субсидий для покрытия убытков, возникших в результате применения населению сниженных тарифов.

Из бюджета Ташкента в 2021—2027 годах планируется выделить субсидии в размере 8,4 трлн сумов для льготных тарифов, чтобы избежать резкого роста расходов на отопление и горячую воду и компенсировать потери компании.