Компания Veolia Energy Tashkent (VET, Франция) получила в управление систему теплоснабжения Ташкента, сообщила пресс-служба Агентства по развитию государственно-частного партнёрства (ГЧП).

С 1 июля на VET возложены функции по эксплуатации, техническому обслуживанию и управлению централизованной системой теплоснабжения столицы — все виды деятельности, ранее находившихся под управлением ГУП «Таштеплоэнерго».

Согласно соглашению о государственной поддержке в рамках проекта ГЧП, подписанного в сентябре между Министерством финансов, хокимиятом Ташкента и VET, теплоснабжение столицы передано Veolia сроком на 30 лет.

Фото: Агентство по развитию ГЧП.

В первые два года в качестве пилотного проекта Veolia модернизирует (переведёт на закрытую систему) тепловые системы 118 многоквартирных домов и 43 объектов социальной сферы в Бектемирском и Сергелийском районах Ташкента.

В рамках пилотного проекта компания планирует инвестировать 15 млн евро и установить 13,5 тысячи приборов учёта тепла и 153 тысячи приборов учёта горячей воды, закупить 142 автомобиля, 451 единицу техники и 1 мобильную котельную, а также установить и провести реконструкцию 1142 тепловых станций, модернизировать локальные котлы мощностью 22,3 Гкал/час и отремонтировать 53,4 км тепловых сетей.

Всего за срок действия проекта Veolia намерена модернизировать 181 объект и котельную, построить 575,6 км тепловых сетей, провести реконструкцию 841,1 км сетей, установить 51,5 тысячи приборов учёта тепла и 2,46 миллиона приборов учёта горячей воды, а также приобрести 391 единицу спецтехники (автомашин).

Для финансирования этих работ компания привлечёт 1,34 млрд евро, в том числе 362 млн евро (из них 20 млн евро — за счёт прямых инвестиций, 342 млн евро — за счёт прибыли от проекта) и 982 млн евро — за счет средств платежей от потребителей.

Из бюджета Ташкента в 2021—2027 годах планируется выделить субсидии в размере 8,4 трлн сумов для льготных тарифов, чтобы избежать резкого роста расходов на отопление и горячую воду и компенсировать потери компании.

Согласно договору, Veolia будет получать 10% от чистой прибыли по проекту, а более 10% будет идти в фонд, создаваемый при хокимияте Ташкента. Фонд также получит государственные субсидии и часть платежей потребителей, выделяемых на капитальный ремонт.

Как ожидается, реализация проекта позволит повысить эффективность теплоснабжения на 50% и снизить потери тепла с 44 до 20%, сэкономить ежегодное потребление природного газа на 45%, электроэнергии — на 25%, питьевой воды на 40%. За счёт экономии 9,2 млрд кубометров природного газа, 3,1 млрд кВт электроэнергии и 1,1 млрд кубометров питьевой воды планируется снизить расходы на 13,6 трлн сумов.

О том, что Veolia получит в управление систему теплоснабжения Ташкента, стало известно в начале августа 2021 года. «Газета.uz» подробно рассказывала об ожиданиях властей по проекту, а также другие детали соглашения с Veolia, утверждённые постановлением Кабинета министров Узбекистана. В частности, тарифы будут формироваться с учётом стоимости модернизации и реконструкции системы отопления и утверждаться кенгашем города ежегодно до 1 мая.