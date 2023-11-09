Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Гайрат Фозилов и помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу провели 7 ноября в Ташкенте третье заседание Диалога стратегического партнёрства. Совместное заявление по его итогам распространил Госдепартамент США.

«Делегации обсудили растущее партнёрство между Республикой Узбекистан и Соединёнными Штатами в области политики, экономики, безопасности, человеческих и культурных измерениях. Соединённые Штаты подтвердили свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Узбекистана», — говорится в заявлении.

Гайрат Фозилов отметил динамизм в двусторонних отношениях и комплексную работу, проделанную обеими сторонами в 2023 году по укреплению стратегического партнёрства. Дональд Лу поблагодарил Узбекистан за участие президента Шавката Мирзиёева в первом президентском саммите C5+1 на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

Соединённые Штаты подтвердили поддержку вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию, отмечается в заявлении. Стороны обсудили региональные вопросы, такие как продолжение гуманитарных усилий в Афганистане и укрепление конструктивного партнёрства в дипломатическом формате C5+1.

Делегации заявили о желании продолжать рост и диверсификацию торговли и инвестиций, продвигать сельскохозяйственные реформы в Узбекистане, расширять экономические права и возможности женщин и совместно решать климатический кризис. Американская сторона приветствовала проводимые в Узбекистане реформы по либерализации экономики, подчёркивается в заявлении.





Гайрат Фозилов подчеркнул «приверженность Узбекистана продолжению необратимых демократических реформ, в том числе через такие области, как содействие уважению прав человека, включая свободу религии и убеждений, борьба с торговлей людьми и коррупцией, а также предотвращение гендерного насилия. Дональд Лу отметил готовность США увеличить помощь для поддержки этих реформ, говорится в заявлении.

Делегации также подчеркнули «важность укрепления сотрудничества в сфере безопасности посредством углубления связей между оборонными ведомствами, правоохранительными органами, пограничными и таможенными органами», отмечается в заявлении.

Обе стороны, кроме того, подчеркнули важность продолжения инициатив по сохранению культуры, образовательных обменов и программ на английском языке, а также необходимость укрепления системы здравоохранения Узбекистана.

Следующий Диалог о стратегическом партнёрстве планируется провести в Вашингтоне в 2024 году.

Диалог стратегического партнёрства Узбекистана и США был открыт в 2021 году для обсуждения «широкого круга вопросов и общих приоритетов, являющихся неотъемлемой частью двусторонних отношений».