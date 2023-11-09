С 9 ноября в Ташкенте ещё 10 автобусных маршрутов переведены на брутто-контракты, сообщила пресс-служба «Тошшахартрансхизмат».

Это маршруты 7, 64, 103, 112, 113, 120, 137, 152, 190 и 198.

Напомним, с начала мая на брутто-контракты было переведено 53 маршрута. Это предполагает отказ от дневного плана по сдаче наличной выручки.

Компания «Тошшахартрансхизмат» намеревалась отменить дневной план сдачи наличной выручки на всех автобусных маршрутах (их более 160) до конца августа 2023 года.

Брутто-контракты — это модель организации пассажирских перевозок, при которой вся выручка перечисляется на специальный счёт бюджета города, а городская администрация оплачивает перевозчику выполнение рейсов по маршрутам на основании объёма выполненных работ с условием контроля их качества. «Газета.uz» писала об этом подробно.