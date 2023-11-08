Шахматный чемпионат мира по рапиду и блицу пройдёт с 26 по 30 декабря в Самарканде. Об этом сообщил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Пятидневный турнир соберёт лучших шахматистов мира, которые будут бороться за звание чемпиона мира по рапиду и блицу, говорится в сообщении. В рамках чемпионата пройдут открытый и женский турниры.

«FIDE признает богатые шахматные традиции Узбекистана и его недавнее превращение в шахматную сверхдержаву. Эта преданность делу и инвестиции в шахматы побудили нас доверить проведение этого престижного мероприятия Узбекистану», — заявил президент организации Аркадий Дворкович .

По данным организации, Узбекистан также примет шахматную олимпиаду 2026 года.

Глава ФИДЕ отметил стремительной рост Узбекистана в мире шахмат. В недавно завершившемся турнире FIDE Grand Swiss 2023 («Большая швейцарка») трое узбекистанцев вошли в топ-15, страна одержала победу на шахматной олимпиаде 2022 года среди 188 конкурирующих команд и заняла второе место в командном чемпионате мира после Китая. В составе Узбекистана четыре игрока входят в сотню лучших игроков мира, в том числе Нодирбек Абдусатторов, который в 2021 году стал самым молодым шахматистом, завоевавшим титул чемпиона мира по рапиду (в возрасте 17 лет).