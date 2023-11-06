Четверо представителей Узбекистана завершили выступление на главном турнире года — Большой швейцарке (Grand Swiss 2023), который проходил с 25 октября по 5 ноября на острове Мэн. Тренер по шахматам Георгий Шванов рассказал, как сложился турнир для узбекистанцев.

О турнире

«Большая швейцарка» — турнир по швейцарской системе, проходящий раз в два года, и определяющий двоих участников турнира претендентов. Принимать участие могут 100 сильнейших по рейтингу шахматистов мира, а также несколько игроков, подходящих под дополнительные критерии отбора. Это делает турнир сильнейшим и самым «плотным» из соревнований подобного рода — даже игрок второй половины стартового списка может оказать достойное сопротивление фаворитам или вовсе претендовать на призы.

В частности, в швейцарке приняли участие действующий победитель Алиреза Фирузджа, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Аниш Гири, Рихард Раппорт, Левон Аронян, Максим Вашье-Лаграв, Ян-Кшиштоф Дуда, Владислав Артемьев и другие.

Формат Grand Swiss: 11 туров по швейцарской системе. Контроль времени — 100 минут на первые 40 ходов + 50 минут после 40 хода + 15 минут после 60 хода + 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Призовой фонд — 460 тысяч долларов. Победитель получит 80 тысяч долларов. Кроме этого, два первых призёра выходят в Турнир Претендентов, который состоится 3−25 апреля 2024 года в Торонто.

Выступления узбекистанцев

В этом году Узбекистан на турнире представляли Нодирбек Абдусатторов, Жавохир Синдаров, Нодирбек Якуббоев и Шамсиддин Вохидов.

Нодирбек Якуббоев. Источник: видео на канале FIDE.

После победного выступления в Катаре наилучший результат можно было ожидать от одного из Нодирбеков. Но, видимо, игра в Дохе отняла слишком много сил у Абдусатторова. После стартовой победы он попал в трясину ничьих с игроками меньшего рейтинга. Переломить ситуацию помогли победы в 9 и 11 туре. Итоговый показатель — 7 очков из 11, 12 место при 13 стартовом, прибавка 4,5 пунктов рейтинга.

Он также получит 8000 долларов призовых.

Нодирбек Якуббоев. Источник: видео на канале FIDE

Нодирбек Якуббоев начал с поражения от гроссмейстера Мартиросяна, но в дальнейшем одержал три победы, и после пятого и шестого тура шёл в десятке лидеров. К сожалению, поражение в седьмом туре лишило его практических шансов бороться за медали, но итоговый результат — 6,5 очка и 14 место при стартовом 81, стоит признать исключительно успешным.

Он также получит 8000 долларов призовых.

Жавохир Синдаров. Источник: Федерация шахмат Узбекистана.

Жавохир Синдаров, занявший в Катаре четвёртое место, на этот раз показал лучший результат среди узбекских шахматистов. После шестого тура он даже шёл на втором месте. В седьмом туре поражение Жавохиру нанёс будущий победитель турнира, Сантош Видит, но победа над Владиславом Артемьевым в последнем туре позволила подняться на 8 место с семью очками. Рейтинговый перфоманс Жавохира — 2793 Эло — соответствует уровню супергроссмейстера. Этот результат, вместе с успехом в Катаре, позволил Жавохиру набрать рейтинг 2700 (и подняться на 35-е место), определяющий игрока шахматной элиты. Он также получает 18 тысяч долларов призовых.

Синдаров стал третьим шахматистом в истории Узбекистана, который преодолел отметку 2700 после Нодирбека Абдусатторова и 17-го чемпиона мира Рустама Касымджанова.

Шамсиддин Вохидов. Источник: chess.com

Шамсиддин Вохидов, потерпев два поражения и победив Александра Донченко из Германии, свёл все остальные партии вничью — в том числе с экс-чемпионом мира по версии FIDE Русланом Пономарёвым и одним из сильнейших шахматистов мира в 90-е и нулевые годы Василием Иванчуком. В совокупности Шамсиддин набрал 5 очков и занял 75-е место при стартовом 97.





Чтобы по-достоинству оценить прогресс узбекских шахматистов, можно привести результаты аналогичного соревнования 2021 года. Якуббоев, Абдусатторов, Синдаров и Вохидов тогда заняли 54, 56, 62 и 89 места соответственно. В этом году — трое вошли в топ-15 по итогам турнира.

Победителем этого года, как уже упоминалось, стал гроссмейстер из Индии Сантош Видит, набравший 8,5 очков. Вторую путёвку в турнир претендентов завоевал американец Хикару Накамура с 8 очками.

Победители женского и мужского турниров Grand Swiss. Источник: сайт FIDE.

В проходившей параллельно «большой швейцарке» среди женщин первенствовала Вайшали Рамешбабу. Её брат, Праггнананда Рамешбабу, ранее отобрался в мужской турнир претендентов из Кубка мира. Таким образом, это первый в истории шахмат случай, когда в турнирах претендентов и претенденток сыграют брат и сестра.