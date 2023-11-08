Амирсаид Агзамходжаев, вновь назначенный посол Узбекистана в Польше, прибыл в Варшаву, сообщает ИА «Дунё».

Родился в 1985 году в Ташкенте. Окончил Ташкентский государственный университет мировых языков.

До этого Амирсаид Агзамходжаев работал в Консульско-правовом департаменте МИД, консулом Генерального консульства Узбекистана в городе Стамбуле, которое возглавил в 2020 году.

На этом посту он сменил Бахрома Бабаева, который с 2015 года возглавлял дипломатическую миссию в качестве временного поверенного в делах Узбекистана в Польше и с мая 2019 года — в качестве посла.



