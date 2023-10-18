Посол Узбекистана в Польше Бахром Бабаев завершает свою дипломатическую миссию, сообщило ИА «Дунё».

В этой связи он дал интервью польскому изданию Eurogospodarka. Дипломат отметил, что в качестве ключевых направлений взаимодействия Узбекистана с Польшей обозначены торговля, инвестиционное и финансовое сотрудничество, трансфер высоких технологий, взаимодействие в области науки, техники, сельского хозяйства, образования, экологии, здравоохранения и культуры, а также укрепление региональной безопасности.

«Польша является одним из ведущих торгово-экономических партнёров Узбекистана, — сказал Бахром Бабаев. — Несмотря на определённые затруднения, связанные с ограничениями логистических возможностей, в 2022 году двусторонний товарооборот впервые достиг 352 млн долларов, в том числе за счёт поступательного увеличения экспорта из Узбекистана в Польшу, который составил 131,1 млн долларов. Польша уже в течение двух лидирует среди стран Евросоюза по импорту продукции из Узбекистана».

Отмечалось, что на рынке Узбекистана сегодня работает ряд ведущих польских компаний — Adamed Group (здравоохранение), Codepharm (фармацевтика), Dressta Liugong (производство тяжёлой строительной техники), Lenartt (транспорт/логистика), LUG Light Factory (энергетика), Allians Capital (строительная химия).

В ближайшем будущем, по словам посла, намерены инвестировать свои капиталы польские компании Transforwarding International (транспорт/логистика), Pronar (сельхозмашинастроение), Seneka Poland (рыбоводство), KGHM (производство и переработка меди) и другие.

Дипломат отметил расширение контактов между вузами, научными и культурными учреждениями, а также привилегированные отношения между городами и регионами. В частности, отмечено, что в настоящее время имеются соглашения между семью узбекскими и польскими вузами, а в различных городах Польши обучается более 5000 узбекских студентов.

«Сегодня в Узбекистане свои филиалы открыли уже более 30 ведущих зарубежных университетов, в том числе Варшавский университет менеджмента, филиал которого работает в Андижане уже 3 года. В настоящее время мы работаем над открытием филиала Социального и экономического университета в Ташкенте», — поделился посол.

За 9 месяцев 2023 года страну посетили более 5000 граждан Польши. Авиакомпании Uzbekistan Airways и LOT Polish Airlines достигли договорённости о запуске с 23 февраля 2024 года прямого авиасообщения «Варшава — Ташкент — Варшава».

В заключение интервью, отвечая на вопрос корреспондента, дипломат подчеркнул, что за восемь лет работы в Польше в качестве главы дипмиссии, приобрёл богатый опыт и знания о стране, а главное — много друзей, чья поддержка и содействие чувствовались всегда.

«За эти годы сделано немало, однако впереди большая работа по вполне конкретным направлениям двусторонней повестки. Наша цель — осуществление углублённого диалога и практического сотрудничества между Узбекистаном и Польшей по широкому кругу политических, экономических, социальных вопросов и вопросов, связанных с безопасностью», — резюмировал посол.

Бахром Бабаев с 2015 года возглавлял дипломатическую миссию в качестве временного поверенного в делах Узбекистана в Польше и с мая 2019 года — в качестве посла.