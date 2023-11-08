Торговый комиссар Великобритании по Восточной Европе и Центральной Азии Кенан Полео в преддверии 27-го заседания Узбекско-Британского совета по торговле и промышленности (УБСТП) ответил на вопросы «Газеты.uz» об инвестиционном и торговом потенциале двух стран, а также перспективах развития зелёной экономики.

— Какие проекты в Центральной Азии, в частности, в Узбекистане, являются приоритетными для привлечения инвестиций из Великобритании?

— Центральная Азия — это регион, представляющий огромный интерес для Великобритании, с возможностями ведения бизнеса, природными ресурсами и сильными сферами, подходящими для сотрудничества с инновационными компаниями Великобритании.

Среди стран Центральной Азии Узбекистан, в частности, является растущим рынком c большим потенциалом. Товарооборот между Великобританией и Узбекистаном составляет 267 млн фунтов стерлингов, а в 2021 году прямые иностранные инвестиции (ПИИ) из Великобритании в Узбекистан составили 92 млн фунтов стерлингов, что свидетельствует о том, что у нас есть прочная основа для дальнейшего роста и создания рабочих мест в обеих странах.

Отличным недавним примером является то, что Узбекистан впервые в истории разместил на Лондонской фондовой бирже свои зелёные облигации на сумму 4,25 трлн сумов. Мы очень рады, что правительство Узбекистана выбрало нас для этой инициативы. Средства от еврооблигаций будут использованы для реализации целей стратегии «Узбекистан-2030», а также для перехода к зелёной экономике и реформ в энергетическом секторе.

— В 2021 году Узбекистан первым в мире присоединился к Расширенной схеме Всеобщей системы преференций (GSP EF) Великобритании. Какое влияние это оказало на торговые отношения между странами и есть ли трудности в экспортном процессе для узбекских экспортёров? Если какие-то трудности существуют, что бы вы посоветовали правительству или экспортёрам, чтобы их преодолеть?

— Я был рад видеть, что Узбекистан стал первой страной-бенефициаром нашей улучшенной торговой схемы. Это нужно рассматривать, как чрезвычайно позитивный сигнал о намерениях обеих стран о том, что мы хотим активизировать наши торговые отношения. В результате этих усилий теперь на более чем 7800 товаров, производимых в Узбекистане, действует нулевая импортная пошлина, что поможет бизнесу в Узбекистане производить больше и продавать больше в Великобританию.

Это, в свою очередь, будет способствовать созданию рабочих мест и стимулированию предпринимательства в Узбекистане с его динамично растущим и молодым населением.

Предприятиям, желающим заниматься торговлей, доступна огромная поддержка и помощь, и я приглашаю всех воспользоваться этой возможностью.

— Узбекистан уделяет приоритетное внимание развитию зелёной экономики, привлекая инвесторов для строительства электростанций на основе возобновляемых источников энергии. Будет ли Великобритания инвестировать в зелёную экономику и энергетические проекты?

— Великобритания по-прежнему привержена поддержке правительства Узбекистана в продвижении инициатив зелёного финансирования и усилий по обеспечению зелёного и устойчивого развития.

В частности, в силу нашего вовлечения и заинтересованности энергетическим сектором страны, не так давно представители Агентства экспортного финансирования правительства Великобритании (UKEF) посетили Узбекистан для проведения переговоров с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.

Великобритания всегда готова участвовать в конструктивных разговорах о более экологически чистых источниках энергии. И я с нетерпением жду возможности увидеть, где мы можем сотрудничать в будущем.

— Скоро состоится следующее заседание УБСТП. Какие результаты вы ожидаете от этого мероприятия в этом году?

— УБСТП играет важную роль в объединении представителей правительств и бизнеса Узбекистана и Великобритании для налаживания связей, сотрудничества и укрепления двусторонней торговли.

В этом году с 27 по 30 ноября в Лондоне состоятся специальные сессии по финансовым и профессиональным услугам, инвестиционному и торговому потенциалу, финансовым технологиям и ИТ-возможностям Узбекистана, после чего пройдёт бизнес-форум.

Похоже, что в этом году это будет одна из крупнейших встреч представителей бизнеса-единомышленников между нашими двумя странами. Учитывая сильное предложение со стороны Узбекистана, я уверен, что это будет большое событие, которое позволит заложить новые и процветающие отношения на долгие годы вперед.

Я очень рад видеть, что процесс вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию продолжается в быстром темпе. Это, наряду с более широкими реформами, будет иметь ключевое значение для раскрытия будущего потенциала Узбекистана.