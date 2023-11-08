Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала совету ЕС начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдавией. Об этом говорится в заявлении ЕК, опубликованном 8 ноября.

Украина и Молдавия получили статус кандидатов на вступление в ЕС летом 2022 года. Украина подала документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России.

«Украинцы проводят глубокие реформы своей страны и готовятся к вступлению, даже когда ведут войну за существование», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, Украина выполнила 90% реформ, которых от неё ожидал ЕС.

Молдова, по словам фон дер Ляйен, также провела «значительные» реформы, несмотря на «постоянные попытки дестабилизировать демократию».

Как отмечается в отчёте комиссии, переговоры должны официально начаться после того, как обе страны выполнят оставшиеся условия для вступления в союз. Среди них — усиление борьбы с коррупцией и укрепление законодательства в сфере прав человека.

Еврокомиссия также рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС «при условии, что правительство страны предпримет важные шаги по реформированию».

Кроме того, ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной, «как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериев членства».