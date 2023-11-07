В сентябре Узбекистан экспортировал природный газ в Китай на 41,6 млн долларов, следует из данных Главного таможенного управления КНР, которые изучила «Газета.uz».

Как мы сообщали ранее, в апреле Узбекистан возобновил экспорт «голубого топлива», который за тот месяц составил 40,47 млн долларов. В мае объём поставок вырос до 78,16 млн долларов, в июне — $85,27 млн, в июле — $91,39 млн, в августе — $75,27 млн.

Суммарно экспорт газа с начала года составил 412,2 млн долларов, что почти 1,9 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года — 767,68 млн долларов. Это можно объяснить приостановкой экспорта газа в январе-марте на фоне энергокризиса в Узбекистане.

Если сравнить показатели только за один месяц, то в сентябре 2022 года было поставлено газа на 149,5 млн долларов.

Согласно данным Агентства по статистике, Узбекистан всего за девять месяцев экспортировал газ на 411,7 млн долларов, что на 47,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре экспорт голубого топлива составил 33,8 млн долларов, что на 7,8 млн долларов меньше экспорта только в Китай.

Лидером по поставкам газа в Китай за девять месяцев стала Россия — 8,92 млрд (+почти 1 млрд долларов за месяц), Туркменистан расположился на втором месте — 7,41 млрд долларов (+780 млн долларов). Далее идёт Индонезия — 2 млрд долларов (+$300 млн), Мьянма — 1,12 млрд долларов (+$106 млн), Казахстан — 959,16 млрд долларов (+$169,5 млн).

«Газета.uz» ранее писала, что данные по экспорту газа, которые предоставляют Узбекистан и Китай, разнятся в несколько раз. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов тогда прокомментировал, что КНР учитывает транзит туркменского газа. По нашим расчётам, даже с учётом этого статистика может сильно расходиться.

Мы также обратили внимание, что Минэкономики и финансов сообщило об импорте 2,6 млрд кубометров газа в Узбекистан за первое полугодие — в 7,2 раза больше, чем за шесть месяцев 2022 года. Это отличается от данных Статагентства и может частично объяснять слова главы Центробанка о возросшем дефиците бюджета из-за импорта газа.