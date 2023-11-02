Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам состоявшихся 2 ноября в Самарканде переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым также выступил с заявлением.

Глава Франции подчеркнул, что поддерживает политику президента Шавката Мирзиёева. «Уважаемый президент, я буду очень короток и прям. В течение 7 лет вы ведёте открытую политику. Политику по достижению мира и стабильности в регионе, а также политику по обеспечению развития и стабильности экономики. И мы верим в эту политику, поддерживаем её и хотим помочь вам её реализовать», — сказал он.

«В прошлом году я вас принял в Париже, где прошли две выставки в музее Лувра и Институте арабского мира. Мы продвинулись вперёд. В 2021 году мы подписали экономическую дорожную карту, которая позволила реализовать многие проекты и обозначила этот путь. Только что мы с господином президентом договорились построить стратегическое партнёрство между нашими двумя странами, [документ об этом] будет подготовлен нашими министрами к концу года», — отметил французский лидер.





По словам лидера Франции, это приведёт к укреплению связей между странами, будет служить основой для всей работы, которую выполняют компании Узбекистана и Франции.

«Я сказал президенту: когда я смотрю на цифры, [вижу, что] мы находимся не на том уровне, на котором должны быть. Если с точки зрения торговых отношений мы находимся в первой десятке [стран во внешней торговле Узбекистана], то Франция является лишь 16-м поставщиком, и поэтому я сказал, что мы должны поставить перед собой цель войти в первую десятку [импортёров в Узбекистан] в следующем году и в первую пятёрку через два года», — сказал Эммануэль Макрон.

По мнению президента Франции, достичь этой цели возможно, «если мы просто реализуем повестку дня, которую сами себе поставили».

«Так что теперь это вопрос исполнения. Это возможно благодаря дорожной карте 2021 года», — сказал он.

Президент Франции отдельно остановился на сотрудничестве в горнодобывающем секторе. Компания Orano через местное совместное предприятие Nurlikum Mining запустила пилотный проект по добыче урана.

«В тесном сотрудничестве с властями Узбекистана мы хотим сделать гораздо больше для разработки горнодобывающих ресурсов… а также вместе работать над дорожной картой в этой области», — заявил Макрон.

Французский лидер отметил, что в развитии «Нового Ташкента» французским компаниям «предстоит сыграть особую роль», а также указал на другие компании, которые планируют расширять свою деятельность в Узбекистане.

Стороны также обсуждали сотрудничество в оборонной сфере, договорились наращивать партнёрство в сельском и водном хозяйстве и подписали декларация о сотрудничестве в области культурного наследия.

«Франция — на вашей стороне. Как вы видите, мы мобилизуем все сектора и финансовые ресурсы для поддержки этих инициатив, о чем свидетельствует обширный портфель проектов, поддерживаемых Французским агентством развития, а также мобилизация прямого финансирования со стороны государства, как это сделало Казначейство Франции, выделив кредит. И мы также установили партнёрские отношения между суверенным фондом Узбекистана (Фонд реконструкции и развития) и Французским государственным инвестиционным банком для поддержки этих усилий», — отметил Макрон.





Президент Франции поблагодарил Шавката Мирзиёев за то, что он сдержал своё слово, и «сегодня французский язык преподают в Узбекистане все больше и больше».

«Мы решили провести образовательный форум в следующем году, чтобы поддержать усилия по преподаванию французского языка в ваших учреждениях… И мы намерены обучать больше учителей французскому языку, чтобы у вас были необходимые ресурсы, а также поддерживать наши усилия в экономической сфере. То же самое мы будем продолжать делать в вопросах культуры, образования, высшего образования», — сказал он.

Эммануэль Макрон обратился к французским компаниям, которые находятся в Узбекистане «на беспрецедентном уровне и количестве».

«Хочу сказать, что французское правительство доверяет вашей стратегии и очень чётко заявляет о своих инвестициях в вашу страну. Это двойная политическая гарантия… Ни один президент Франции не посещал регион со времён Франсуа Миттерана [в 1994 году]. Это было не совсем правильно. Мы исправим это… Да здравствует дружба между нашими двумя странами и удачи вам!» — сказал глава Франции.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев дал гарантии компаниям Франции, что Узбекистан продолжит реформы и политику открытой экономики. Республики хотят вывести отношения на уровень стратегического партнёрства.