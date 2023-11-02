Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам состоявшихся 2 ноября в Самарканде переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном выступил с заявлением.

Глава государства отметил, что начинается новая эпоха сотрудничества между Узбекистаном и Францией, между странами «с большим доверием и открытостью закладывается большой фундамент для дальнейшего развития».

«Мы сейчас договорились, что намерены повысить взаимоотношения на уровень стратегического партнёрства. Это будет иметь высокий статус, нам нужно будет выполнить большую работу, чтобы соответствовать этому статусу. Но я думаю, что мы по каждому направлению заложили прочный фундамент», — отметил глава Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев добавил, что товарооборот между странами вырос в три раза с начала года, а число совместных предприятий за последние годы — в четыре раза. Стороны договорись кардинально увеличить объём товарооборота, активизировать инвестиционные проекты, внедрить адаптивный механизм финансирования совместных проектов, создать ещё больше удобств для бизнеса и поддерживать выдвигаемые инициативы предпринимателей.

Глава государства перечислил французские компании, которые работают в Узбекистане или проявляют интерес к этой стране, и обратился к ним с заявлением:

«Я ещё раз хочу вас заверить, что мы создадим для всех вас удобства в Узбекистане. Как президент я хочу вам дать гарантии. Ваша деятельность в Узбекистане и наше сотрудничество в будущем гарантируются президентом и правительством Узбекистана. У вас никогда не должно быть сомнений, доверьтесь нам», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Президент отметил, что международное сообщество сталкиваются со сложными геополитическими и экономическими проблемами. «Эти угрозы ведут нас искать новые возможности для развития наших экономик и действовать ближе вместе. Мы об этом договорились на встречах в узком формате и с делегациями», — заявил он.

Шавкат Мирзиёев заверил, что экономические реформы не будут обращены вспять. «Назад дороги нет — только вперёд. Мы продолжим [политику] открытой экономики со всеми возможностями и условиями. Мы это обещали нашему народу, мы обещали это нашим предпринимателям. Мы обязательно будет соответствовать этому», — сказал президент Узбекистана.

По его словам, главная цель нынешнего руководства страны — построение демократического государства с сильным гражданскими общественными институтами, современной инфраструктурой и мощной промышленностью.

Президент выразил уверенность, что правительство, компании и финансовые институты Франции активно поддержат Узбекистан на этом пути.

Направления сотрудничества

Шавкат Мирзиёев отметил, что Узбекистан и французский бизнес планируют развивать стратегическое партнёрство в сфере «зелёной» экономики. Вместе с EDF, Total Energy, Voltalia уже начаты крупные проекты.

Второе направление — переработка стратегических сырьевых ресурсов за счёт передовых технологий и экспорт промышленных товаров, расширение геологоразведочных работ на урановых месторождениях вместе с компанией Orano. На полях узбекско-французского бизнес-форума Шавкат Мирзиёев провёл встречу с главой компании Orano Клодом Имовеном. На встрече были поддержаны инициативы по расширению сотрудничества в области геологоразведки и добычи урана.





Ранее Bloomberg сообщал, что стороны обсудят поставки узбекского урана во Францию.

В ноябре 2022 года Госкомгеологии, «Навоиуран» и Orano подписали трёхстороннее соглашение о расширении добычи и переработки урана. Узбекистан намерен ориентироваться на французскую модель в «цепочке создания стоимости ядерного топлива». Orano сообщила, что готовится инвестировать «несколько сотен миллионов евро».

Orano присутствует в Узбекистане через СП ООО Nurlikum Mining (51% принадлежит Orano и 49% — «Навоиуран»). Nurlikum Mining занимается проектом разработки уранового месторождения Джелгенди, говорится на сайте компании.

Третье направление — эффективное управление водными ресурсами и создание современной инфраструктуры. Уже реализуются проекты с Suez, Veolia и другими.

Четвёртое направление — Узбекистан прилагает усилия для повышения конкурентоспособности в сельском хозяйстве, поэтому поддерживает инициативу французской Rungis Semmaris по строительству агрологистических центров для оптовой торговли продуктами в Самаркандской, Андижанской и Ташкентской областях.





Шавкат Мирзиёев провёл встречу с председателем компании Semmaris Стефаном Лаяни. Компания владеет крупнейшим в мире продовольственно-логистическим центром с годовым оборотом в 9 млрд евро и обладает опытом в строительстве и управлении эффективных оптовых продовольственных рынков по всему миру.

В присутствии президентов Узбекистана и Франции были подписаны восемь документов: о создании Самаркандского Французского альянса, об улучшении инфраструктуры питьевого водоснабжения, о сотрудничестве в области образования и культурного наследия.