Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам Узбекистана, госпредприятие «Навоийуран» и французская Orano Mining подписали трёхстороннее соглашение о расширении сотрудничества по добыче и переработке урана. Документ был подписан в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Париж 21−22 ноября, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

В церемонии обмена инвестиционным соглашением участвовали вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и генеральный директор Orano Николя Мэйс.

С декабря 2019 года в Узбекистане действует совместное предприятие по разведке и добыче урана в Навоийской области Nurlikum Mining, созданное лидером атомной промышленности Франции Orano (51%) и Госкомгеологии (49%). В ресурсную базу предприятия вошли три перспективные площади урана «песчаникового» типа — Северный и Южный Дженгельды и Янгикудук.

Новое соглашение закладывает основу для «эксклюзивного стратегического альянса» по разработке новых урановых рудников в Узбекистане, помимо проекта Дженгельды, которым в настоящее время руководит Nurlikum Mining. Это значительное расширение масштабов сотрудничества, отражающее доверие, установленное между Orano и её партнёрами в Узбекистане, заявили во французской компании.

Документ предусматривает реализацию ряда совместных инициатив, касающихся, в том числе, определения «дорожной карты» развития проекта Дженгельды, запуска новых совместных геологоразведочных проектов, а также поддержки «Навоиурана» в процессе его модернизации и трансформации. Кроме того, ожидается запуск механизма обмена, позволяющего Узбекистану ориентироваться на французскую промышленную модель в «цепочке создания стоимости ядерного топлива».

Глава Orano Николя Мэйс в интервью «Газете.uz» сообщил, что соглашение предусматривает пятилетнюю программу развитию с инвестициями в размере «нескольких сотен миллионов евро» (на первоначальном этапе — 50 млн евро). «Актуальные цифры будут обсуждаться с нашими партнёрами. Это очень стратегическая программа не только для наших компаний, но и для наших стран», — сказал он.

По его словам, стороны также находятся на начальной стадии переговоров по конверсии урана в Узбекистане (химико-технологический процесс превращения урансодержащих материалов — главным образом, оксидов урана в гексафторид урана).

Советник премьер-министра, председатель Госкомгеологии Бобир Исламов сообщил, что Orano в настоящее время завершает геологоразведочные работы новых площадей и начинают опытно-промышленную добычу, чтобы «отработать технологию извлечения».

«К 2024 году уже получат первую продукцию закись-окись урана. Вторым этапом сразу же идёт проработка стратегии и концепции по формированию добавленной стоимости [урана]. Параллельно мы запускаем технический аудит, чтобы выявить точки для формирования добавленной стоимости», — заявил он.

Как удалось выяснить «Газете.uz» начало строительства перерабатывающих мощностей запланировано на март 2024 года.

По итогам 2021 года в Узбекистане было добыто 3526 тонн урана. В 2022—2030 годах добычу намечено увеличить в два раза — до 7100 тонн.

До недавнего времени эксклюзивным правом на добычу, обогащение и экспорт урана обладал Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК). В январе 2019 года стартовала реорганизация НГМК, на его базе были созданы отдельные государственные активы. С 2022 года добычу урана ведёт «Навоиуран».