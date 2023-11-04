Услугой переноса абонентского номера воспользовались больше 1000 человек. Об этом Spot сообщил министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов на Веронском евразийском экономическом форуме.

«Это первая неделя. Люди все равно боятся и так далее, не знают. Как только все уже будут знать, что все нормально идёт, по-моему, будет больше», — сказал он.

По его словам, к концу ноября Минцифры получит более полную картину, касающейся первых результатов отмены «мобильного рабства».

«Сейчас люди активно пользуются [услугой переноса номера] — в принципе, переходят. Особо таких больших трудностей нет. Некоторые операторы свои внутренние системы дальше настраивают. Какие-то услуги, которые они подтачивали только для своих абонентов, сейчас им придётся перенести, чтобы было удобно использовать на всех устройствах. В принципе это мелочь», — отметил Шерзод Шерматов.

Услуга смены мобильного оператора с сохранением номера запущена в Узбекистане 27 октября. Для его переноса необходимо подать заявку в офисе мобильного оператора, куда планируется перенести номер. Менять оператора можно неограниченное количество раз, но минимум спустя 30 дней. Подробнее об этом по ссылке.

Внедрение услуги переноса номера было предусмотрено Программой развития электронной коммерции в Узбекистане на 2018−2021 годы, утверждённой президентов в мае 2018 года. В декабре того же года Мининфоком (ныне Минцифры) выносил на обсуждение проект положения о переносе абонентского номера в сетях мобильной связи.

Право на сохранение номера при заключении нового договора с другим оператором было включено в Правила оказания телекоммуникационных услуг, вступившие в силу с 1 октября 2020 года.