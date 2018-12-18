Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана обнародовало для обсуждения проект положения о переносе абонентского номера в сетях мобильной связи. Нововведение сделает возможным сохранение телефонного номера абонента мобильной сети при переходе к другому оператору.

Документ определяет порядок переноса номера, ведения и функционирования централизованной базы переносимых номеров, предоставления доступа к ее ресурсам, а также взаимодействия и взаиморасчетов между операторами телекоммуникаций.

Ожидается, что услуга по переносу абонентского номера будет оказываться операторами мобильной связи на платной основе. При этом менять оператора планируется разрешить не чаще одного раза в 180 дней.

Планируется, что заявку на перенос номера можно будет дать как через пункт обслуживания клиентов, так и в электронном виде. Срок, отводимый на процесс переноса, — один рабочий день (девять рабочих часов).

Переносить можно будет только номера, выделенные для операторов мобильной связи. Проект положения запрещает переносить номера с фиксированной телефонной связи на мобильную и наоборот.

Напомним, внедрение услуги переноса номера предусмотрено майским постановлением президента, которым утверждена Программа развития электронной коммерции в Узбекистане на 2018−2021 годы.