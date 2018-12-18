Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана обнародовало для обсуждения проект положения о переносе абонентского номера в сетях мобильной связи. Нововведение сделает возможным сохранение телефонного номера абонента мобильной сети при переходе к другому оператору.
Документ определяет порядок переноса номера, ведения и функционирования централизованной базы переносимых номеров, предоставления доступа к ее ресурсам, а также взаимодействия и взаиморасчетов между операторами телекоммуникаций.
Ожидается, что услуга по переносу абонентского номера будет оказываться операторами мобильной связи на платной основе. При этом менять оператора планируется разрешить не чаще одного раза в 180 дней.
Планируется, что заявку на перенос номера можно будет дать как через пункт обслуживания клиентов, так и в электронном виде. Срок, отводимый на процесс переноса, — один рабочий день (девять рабочих часов).
Переносить можно будет только номера, выделенные для операторов мобильной связи. Проект положения запрещает переносить номера с фиксированной телефонной связи на мобильную и наоборот.
Напомним, внедрение услуги переноса номера предусмотрено майским постановлением президента, которым утверждена Программа развития электронной коммерции в Узбекистане на 2018−2021 годы.
Oleg Lee
Ууууррраааааа товарисчи!!! Нет недобросовестному оператору!!!
Roman Sulima
Прелести рыночной экономики это конкуренция. Вот теперь узбекистанцы смогут почувствовать это в сфере мобильной связи. Что же может и в других отраслях будут созданы условия для конкуренции. Ведь президент призывает к цивилизованному рынку на котором нет места монополии. Свобода это возможность выбора.
***КонстантиН ***
Здорово!
Nodir Khusanhodjayev
Урааа!!! Наконец то