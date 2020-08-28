Абоненты мобильной связи в Узбекистане получили право на сохранение телефонного номера при заключении нового договора с другим оператором. Это предусмотрено Правилами оказания телекоммуникационных услуг, утвержденных приказом министра по развитию информационных технологий и коммуникаций. Документ был зарегистрирован Министерством юстиции 30 июня и вступит в силу с 1 октября.
«К примеру, если вы являетесь абонентом UzMobile, то сможете зарегистрировать свой номер телефона (вместе с кодом) в качестве абонента Beeline. Для это с мобильным оператором будет заключен соответствующий договор», — пояснили в Минюсте.
Как отметил «Газете.uz» представитель одной из сотовых компаний страны, эта услуга станет доступна, когда операторы будут технически готовы.
Внедрение услуги переноса номера было предусмотрено Программой развития электронной коммерции в Узбекистане на 2018−2021 годы, утвержденной президентов в мае 2018 года. В декабре того же года Мининфоком выносил на обсуждение проект положения о переносе абонентского номера в сетях мобильной связи («мобильное рабство»).
Бывший директор Unitel (Beeline) Дмитрий Шуков указывал на «несвоевременность» инициативы отмены «мобильного рабства, поскольку технология переносимости мобильного номера повсеместно внедрялась в мире более 15 лет назад.
Никита Гришин
Не прошло и пару лет!
Виктор Неизвесный
Так а где можно ознакомиться с итоговым документом то?
Рустам Якубов
Теперь главное: сколько это будет стоить?
Юрий stress
Если бы ВСЕ Это еще как следует работало???=== А абонентская плата у всех Операторов Узбекистана так и Остается прежней???
Мунира Бабаджанова
Это великолепно! Так долго ждала этой новости! Прощай, Билайн!
Мафтуна Джуманазарова
Вот это понимаю хорошая новость молодцы кто придумал это