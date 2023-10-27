Министерство цифровых технологий Узбекистана отменило «мобильное рабство». Об этом 27 октября заявили на неделе информационно-коммуникационных технологий ICTWeek Uzbekistan 2023, передаёт корреспондент «Газета.uz».

Абоненты мобильной связи смогут сохранить свой абонентский номер при переходе к другому оператору. Минцифры вместе с Республиканским центром управления сетями телекоммуникаций запустило специальный сайт MNP Uzbekistan.

На начальном этапе физические лица должны подать заявку, посетив офис мобильного оператора, к которому хотят перейти, и затем забрать новую SIM-карту с перенесённым номером телефона. Позже услуга будет доступна через ЕПИГУ. Пользователь должен оплатить единоразовую услугу, размер которой устанавливают операторы связи. Четыре оператора установили ценник в 60 тысяч сумов.

До переноса номера абонент будет пользоваться временной SIM-картой, а при одобрении заявки оператор произведёт замену на номер, указанный в документе.

Новый оператор уведомит пользователя о завершении переноса абонентского номера через SMS-сообщение.

Услуга предоставляется только абонентам мобильных операторов связи стандарта GSM (Beeline, Mobi.uz, Ucell, Uztelecom, Humans).

Перенос номера к другому мобильному оператору занимает не более 8 рабочих часов. Пресс-секретарь Минцифры Шерзод Ахматов уточнил «Газете.uz», что процесс смены оператора после подачи заявки может завершиться и за 10 минут — 8 часов даётся на то, чтобы погасить долг перед предыдущим оператором.

Менять оператора можно неограниченное количество раз, но с момента предыдущего переноса должно пройти минимум 30 дней.

При смене оператора технически невозможно перевести средства напрямую со счета одного оператора на счёт другого. Каждый оператор использует разные платёжные системы, и они не связаны между собой. Вернуть деньги при переносе номера можно по заявлению в офисе бывшего мобильного оператора.

В Минцифры уточнили, что при смене оператора привязка номера к банковским картам и приложения сбрасывается, поэтому необходимо будет заново привязывать номер к картам через банкомат или банк. При этом данные в платёжных приложениях будут восстановлены после повторного подключения SMS-информирования номера.

Внедрение услуги переноса номера было предусмотрено Программой развития электронной коммерции в Узбекистане на 2018−2021 годы, утверждённой президентов в мае 2018 года. В декабре того же года Мининфоком (ныне Минцифры) выносил на обсуждение проект положения о переносе абонентского номера в сетях мобильной связи.

Право на сохранение номера при заключении нового договора с другим оператором было включено в Правила оказания телекоммуникационных услуг, вступившие в силу с 1 октября 2020 года.