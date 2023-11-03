Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 3 ноября на заседании Совета глав государств Организации тюркских государств, высказался по вопросу конфликта между Израилем и Палестиной.

«Мы становимся свидетелями все более усиливающегося в мировом масштабе кризиса доверия. Возникают новые проблемы в обеспечении глобальной безопасности. Мы все чаще видим отклонения от норм международного права. Особенно серьёзную обеспокоенность у всех нас вызывает чрезвычайно опасный характер продолжающегося на Ближнем Востоке на протяжении долгого времени палестино-израильского конфликта», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана отметил, что в результате вооружённых столкновений резко возросло число погибших и раненых среди мирного населения, особенно пожилых людей, женщин и детей. Кроме того, усиливается угроза широкой эскалации конфликта.

«В этой связи призываем стороны немедленно остановить военные действия, прекратить огонь и перейти к перемирию в гуманитарных целях. Единственное и самое справедливое решение этой проблемы должно быть принято на основе принципа „два государства для двух народов“. Как определено в резолюциях ООН, народ Палестины имеет право на создание независимого государства», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Глава Узбекистана добавил, что в рамках ОТГ лидеры стран-участниц должны объявить всему миру «единодушно принципиальную позицию по этому вопросу».

Напомним, Узбекистан 28 октября поддержал резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о «немедленном постоянном и устойчивомм гуманитарном прекращении огня» в секторе Газа. Документ вместо со страной поддержали 120 государств.

Ранее Министерство иностранных дел Узбекистана несколько раз призывало участников конфликта к прекращению вооружённого противостояния и урегулированию кризиса политико-дипломатическими средствами.

Накануне саммита ОТГ президент Узбекистана подписал постановление о выделении 1,5 млн долларов Ближневосточному агентству ООН (UNRWA) для помощи палестинским беженцам в секторе Газа.