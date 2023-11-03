Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 ноября подписал постановление о выделении денежных средств Ближневосточному агентству ООН (UNRWA) для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Сумма помощи составляет 1,5 млн долларов. Деньги выделяются из резервного фонда Кабинета министров.

Президент объявил о решении выделить 1,5 млн долларов для помощи жителям сектора Газа 31 октября. «Мы выражаем твёрдую солидарность с народом Палестины и поддерживаем его право на создание своего независимого государства», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Ранее замглавы МИДа Бахромжон Аълоев сообщил, что более 10,5 тысячи граждан Узбекистана проживают в Израиле, многие из них не хотят возвращаться из-за финансовых трудностей. По его словам, данных об узбекистанцах в Палестине нет, но «там могут быть некоторые женщины, вышедшие замуж».