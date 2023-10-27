В Министерстве иностранных дел 27 октября приняли глав дипломатических миссий Алжира, Египта, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ, Палестины, Саудовской Аравии в Узбекистане, а также отдельно посла Израиля в Узбекистане, сообщил глава МИДа Бахтиёр Саидов в своём Telegram-канале.

По его словам, наряду с другими вопросами стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в секторе Газа.

«Ещё раз призываем стороны приостановить вооружённый конфликт, приводящий к тысячам человеческим жертвам среди мирного населения, в том числе детей, и использовать только дипломатические средства и нормы международного права в поиске решения», — заявил Бахтиёр Саидов.

Напомним, 9 октября МИД Узбекистана выразил обеспокоенность эскалацией палестино-израильского конфликта и призвал стороны «принять все меры для скорейшего прекращения вооружённого противостояния и урегулирования кризиса политико-дипломатическими средствами». Узбекистан также осудил авиаудар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа, заявив, что рассматривает его как грубейшее нарушение международного гуманитарного права.