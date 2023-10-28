Генеральная ассамблея ООН на чрезвычайной сессии по Ближнему Востоку приняла резолюцию, предложенную Иорданией от имени группы арабских стран в соавторстве с другими странами, призывающую защитить мирное население Газы и установить режим гуманитарного прекращения огня, сообщила пресс-служба ООН.

Резолюция призывает «к немедленному, прочному и непрерывному гуманитарному перемирию с последующим прекращением боевых действий». Авторы документа также призывают отменить приказ Израиля как оккупирующей державы об эвакуации палестинских гражданских лиц и персонала ООН, а также гуманитарных и медицинских работников из всех районов сектора Газа к северу от Вади-Газы в южную часть Газы.





Резолюцию поддержали 120 стран, включая Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан, Турцию, Россию. Туркменистан не голосовал. Против выступили 14 стран — Израиль, США, Австрия, Хорватия, Венгрия и другие. Воздержались 45 стран, включая Украину, Великобританию, Германию и других.

Канада предлагала добавить к резолюции следующий абзац: Генассамблея «безоговорочно отвергает и осуждает террористические акты ХАМАС, совершенные в Израиле с 7 октября 2023 года, и захват заложников, требует обеспечения безопасности и благополучия заложников и гуманного обращения с ними в соответствии с нормами международного права и призывает к их немедленному освобождению без каких-либо условий».





Эту поправку поддержали 88 стран, против выступили 53 делегации и 22 воздержались. Узбекистан не голосовал, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан выступили против. Таким образом, поправка не набрала нужные две трети голосов и не прошла.

По запросу нескольких стран, включая Россию, и в свете конфликта между Израилем и ХАМАС председатель Генассамблеи ООН принял решение о возобновлении 10-й чрезвычайной специальной сессии ООН по Ближнему Востоку. В общей сложности выступят более 100 делегаций.

Председатель ГА ООН Деннис Фрэнсис заявил о необходимости немедленно остановить насилие. Он призвал к безоговорочному прекращению огня по гуманитарным соображениям и обеспечению гуманитарных коридоров для доставки помощи.

Деннис Фрэнсис решительно осудил нападения ХАМАС на Израиль 7 октября: «Жестокость нападений ХАМАС шокирует, это неприемлемо, такой жестокости не должно быть места в нашем мире».

Он также осудил неизбирательные обстрелы Газы, в результате которых страдают мирные жители сектора и разрушается критически важная гражданская инфраструктура.

Постоянный наблюдатель от государства Палестина Рияд Мансур призвал остановить убийство ни в чем не повинных мирных жителей Газы. «Пока мы здесь с вами разговариваем, людей продолжают убивать, больницы вынуждены приостановить свою работу, разрушаются целые жилые кварталы и многим приходится перебираться с места на место, чтобы спастись», — сказал он. Мансур предупредил об усугублении гуманитарной катастрофы и опасности дестабилизации ситуации в регионе.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан указал, что «бойня, которую устроил ХАМАС в Израиле, и последовавшая после неё израильская операция не имеет никакого отношения к палестино-израильскому конфликту». По его словам, «боевикам ХАМАС нет дела до палестинского народа, мира или диалога, их единственная задача — полное уничтожение Израиля и убийство всех евреев на планете», цитирует его слова пресс-служба ООН.

Эрдан назвал предложенный проект резолюции ГА «позором», поскольку в этом документе вообще не упоминается нападение ХАМАС на Израиль.

Министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян заявил, что, по данным иранских переговорщиков, ХАМАС готов выпустить заложников из числа гражданских лиц, но международное сообщество должно в этом случае поддержать освобождение 6000 палестинцев из израильских тюрем.

Глава МИД Ирана также выступил с угрозами в адрес США: «Открыто заявляю американским государственным лицам, которые управляют геноцидом в Палестине, что мы не стремимся к разрастанию войны в регионе. Но я предупреждаю, что в случае продолжения геноцида в Газе им не избежать этого огня», — заявил Абдоллахиян.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что смерть, разрушения и отчаяние, «происходящие на наших глазах, могут заставить любого потерять веру в человечество». Напомнив о «варварских террористических актах со стороны ХАМАС», Томас-Гринфилд подчеркнула, что «террору нет оправдания». Она заявила, что «для террористов ХАМАС мирные жители являются расходным материалом».

По словам представительницы США, Израиль осуществляет своё право и выполняет обязанность защищать свой народ от ХАМАС, но «он должен делать это в соответствии с правилами ведения войны» и с уважением к международному гуманитарному праву.