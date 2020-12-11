Министерство сельского хозяйства Узбекистана и французская компания Rungis Semmaris 9 декабря в онлайн-режиме подписали рамочное соглашение, сообщили «Газете.uz» в пресс-служба Минсельхоза.

Министр Жамшид Ходжаев. Фото: пресс-служба Минсельхоза

В церемонии подписания с французской стороны участвовали министр-делегат по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности при министре Европы и иностранных дел Франции Франк Риестер, советник министра иностранных дел Франции Жан-Батист Шовель, глава континентальной Европы МИД Франции Максим Дафри и генеральный директор Rungis Semmaris Стефан Лаяни.

Благодаря участию Rungis Semmaris Минсельхоз планирует реализовать проекты по созданию и управлению в Узбекистане и Центральной Азии сети из восьми крупных агрологистических центров по международным стандартам.

Рынок Rungis в пригороде Парижа. Фото: «Газета.uz»

«Все эти огромные центры агрологистики будут отстраиваться на окраинах крупных городов — их общая площадь составит порядка 200 га с общей мощностью более 3 миллионов тонн в год. Самый крупный Ташкентский агрологистический центр будет занимать площадь в 70−100 га, а самым компактным будет Хорезмский, но и его размеры в 10 га также будут впечатлять масштабами. Просто для сравнения — это размер двух-трех крупных жилых кварталов в столице или примерно 15 футбольных стадионов в совокупности», — поделился министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев.

Цветочный павильон.

Как и на французском мега-рынке Ранжис, в этих агрологистических комплексах смогут вести торговлю исключительно оптовики. Основная цель агроцентров: развить экспортный потенциал страны, довести до международного уровня весь процесс подготовки сельхозпродукции к выходу на зарубежные рынки, разъяснил Жамшид Ходжаев.

В пределах каждого отдельного агрологистического центра будут сконцентрированы все необходимые объекты: кросс-доки, торговые павильоны, гостиницы, представительства банков, торговых предприятий и агрокомпаний; а также услуги: сортировка, калибровка, сушка, переработка, хранение, транспортировка, доставка, таможенное оформление, карантин, сертификация безопасности пищевых продуктов, маркетинговые консультации специалистов и многое другое.

Плодоовощной павильон.

По предварительным расчетам на базе восьми агрологистических центров будет создано порядка 10 тысяч новых рабочих мест, а именно: более 3000 рабочих мест на территории Ташкентского агрологистического центра площадью в 70−100 га (годовая мощность около 760 тысяч тонн), еще 1200 рабочих мест в Самаркандском агроцентре площадью 22 га (мощность 492 тысячи тонн в год) и 1200 рабочих мест в Андижанском агроцентре площадью 18 га (мощность 410 тысяч тонн в год).

По 680 рабочих мест планируется обеспечить на базе Бухарского агроцентра, который займет площадь в 15 га (мощность 200 тысяч тонн), а также на базе Хорезмского агроцентра площадью 10 га (мощность 200 тысяч тонн). Еще по 800 рабочих мест будет создано на базе агроцентра Ферганской области площадью 15 га (мощность 300 тысяч тонн) и агроцентра Сурхандарьинской области площадью 20 га (мощность 300 тысяч тонн в год).

Плодоовощной павильон.

«Помощь, которую Rungis Semmaris окажет при строительстве в Узбекистане современных агрологистических центров, позволит открыть новые возможности, направления и даже новые профессии в нашей аграрной сфере», — добавил министр.

Компания Rungis Semmaris владеет крупнейшим в мире продовольственно-логистическим центром в пригороде Парижа с годовым оборотом в 9 млрд евро и обладает опытом в строительстве и организации эффективных оптовых продовольственных рынков по всему миру.

Сырный павильон.

«Мы гордимся подписанием этого партнерского контракта и возможностью делиться опытом, поддерживать Узбекистан в создании аграрной инфраструктуры нового поколения. Нас вдохновляет ваша уверенность и готовность к большой работе по модернизации сельского хозяйства и выходу агропродукции Узбекистана на мировой рынок», — сказал глава Rungis Semmaris Стефан Лаяни.

Министр Франк Риестер выразил уверенность, что опытные специалисты Rungis Semmaris помогут Узбекистану открыть весь потенциал и выгоды эффективной рыночной сети, а также отметил, что Франция поддерживает и готова поддерживать Узбекистан в развитии подобных новых направлений.