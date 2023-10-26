Президент Франции Эммануэль Макрон совершит официальный визит в Казахстан, а затем в Узбекистан 1 и 2 ноября, говорится в официальном коммюнике Елисейского дворца.

«Эта поездка проходит в контексте углубления отношений с этими двумя странами Центральной Азии», — говорится в заявлении.

Франция поддерживает эти две страны в усилиях по реформированию и модернизации, способствует диверсификации партнёрских отношений, поддерживает их независимость и суверенитет, а также их желание укрепить связи с Европой, подчеркнула администрация президента Макрона.

«Сближение между Францией и этими двумя странами происходит в экономической сфере, особенно в сфере энергетики, поставок важнейших видов сырья, транспортной инфраструктуры, здравоохранения, агропродовольственной независимости и даже обороны», — подчеркнули в Елисейском дворце.

В рамках этих двух визитов пройдут экономические форумы с участием французских компаний.

«Франция также сотрудничает со странами региона перед лицом серьёзных глобальных проблем, в том числе экологических, особенно с точки зрения управления водными ресурсами и продовольственной безопасности», — говорится в коммюнике.

Что касается безопасности, Франция также действует вместе Узбекистаном и Казахстаном, в частности, против угроз терроризма и незаконного оборота наркотиков, особенно связанных с Афганистаном.

Этот визит, как ожидается, также предоставит возможность Франции укрепить динамичное культурное сотрудничество с обеими странами.

«На фоне множащихся кризисов и опасности фрагментации мира глава государства также будет стремиться поддерживать диалог со странами на всех континентах и продолжать отстаивать мир и стабильность, основанные на уважении международного права и суверенитета каждой страны.», — отмечается в заявлении Елисейского дворца.

Напомним, в ноябре 2022 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил с официальным визитом Францию. Помимо политической программы, он вместе с супругой и в сопровождении президента Макрон и первой леди Франции посетили парижский Лувр и ознакомились с выставкой «Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей», а также выставкой «Дорога в Самарканд. Чудеса шелка и золота» в парижском Институте Арабского мира.

Последний визит президента Франции в Узбекистан состоялся в апреле 1994 года, его совершил Франсуа Миттеран.