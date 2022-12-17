Компания UzAuto Motors объяснила причины приостановки контрактации на автомобили Chevrolet Lacetti, Cobalt, Damas и Labo в Узбекистане.

Автопроизводитель сообщил, что кризисы, связанные с дефицитом микрочипов, нарушениями логистических цепочек и санкциями, привели к сокращению объёмов производства автомобилей по всему миру. В результате образовался дефицит автомобилей и увеличились сроки поставок.

«Покупателям в Европе приходится ждать свои автомобили до 22 месяцев, схожая ситуация и в Южной Корее, где очереди растянулись до 2 лет. В то же время мировые кризисы значительно повлияли и на стоимость автомобилей — только с октября текущего года автомобильные бренды, представленные в Узбекистане, подняли ценники в среднем более чем на 8%», — говорится в сообщении.

По данным UzAuto Motors, что за этот год в Узбекистане наблюдался «аномальный рост спроса на продукцию Chevrolet», вызванный «ростом экономики Узбекистана и доступности автомобилей».

«Согласно мнению экспертов, граждане нашей страны относят легковой транспорт к высоколиквидным инвестициям. Если в прошлом году среднемесячное количество контрактов на приобретение автомобилей Chevrolet составляло 21 тысяча единиц, то только в ноябре текущего года было заключено более 76 тысяч договоров», — отмечается в пресс-релизе.

Однако, по данным СБДД МВД, более 90 тысяч автомобилей (почти треть годового объёма производства), приобретённых в 2022 году, были перепроданы покупателями.

«Рост количества „перекупщиков“ также подтверждает анализ, проведённый Центром Экономических исследований, согласно которому число сделок выросло к предыдущему месяцу на 41%, а по сравнению с прошлым ноябрём — в 2,3 раза. Очевидно, что столь высокая доля „перекупщиков“ не могла не сказаться на сроках ожидания обычных покупателей и создала на рынке искусственный дефицит», — пояснили в компании.

Для увеличения объёмов производства UzAuto Motors наладила поставки комплектующих, в том числе и путём авиасообщений, также для решения проблем грузоперевозок на правительственном уровне были решены вопросы приоритизации перевозок грузов UzAuto Motors.

Кроме того, компания перенаправила часть экспортных объёмов автомобилей на внутренний рынок.

Более того, автопроизводитель договорился с General Motors о наращивании объёма производства на 2023 год до «сверхвозможных в условиях мировых кризисов» 500 тысяч автомобилей в год.

«Учитывая аномальный рост спроса на автомобили в Узбекистане, усугубляемый глобальными вызовами, компания считает верным последовать примеру ряда других мировых автомобилестроителей временно приостановить приём новых заявок на продажу автомобилей Chevrolet Lacetti, Cobalt, Damas и Labo, сосредоточившись на производстве уже предзаказанных автомобилей», — говорится в сообщении.

Компания «надеется на понимание желающих приобрести данные автомобили», но в сложившихся обстоятельствах «главным приоритетом UzAuto Motors является исполнение уже принятых на себя обязательств».

Как мы сообщали ранее, на данный момент для покупателей из бюджетных моделей доступна только Onix со сроком поставки до 31 декабря 2023 года.